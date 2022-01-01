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Hesabını açanlar şoke oldu! Banka 150 milyon Euro'yu yanlışlıkla dağıttı...

#İngiltere#Santander#Dünya
Hesabını açanlar şoke oldu Banka 150 milyon Euroyu yanlışlıkla dağıttı...

Avrupa bankası Santander, İngiltere'de yapılan hatalı bir işlem sonrası insanların hesabına yanlışlıkla 150 milyon Euro para gönderdi. Hatanın bir zamanlama sorunu olduğunu açıklayan banka şimdi rakip bankalara giden paraların peşine düştü ancak geri iade süreci çok kolay olacak gibi görünmüyor...

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İngiltere'de binlerce kişi yılbaşında Avrupa bankası Santander'den sürpriz bir hediye aldı. Banka bir hata sonrası yapılan 75.000 işlemle 150 milyon Euro parayı yanlışlıkla insanların hesabına gönderdi.

HESABINI AÇANLAR ŞOKE OLDU

Birleşik Krallık'taki Santander Bankası'ndaki hata 2.000 işletme hesabından yapılan ödemelerin iki kez işlenmesiyle meydana geldi. Yapılan ödemelerde bazı çalışanların ücretleri iki katına çıkarırken, tedarikçiler de hesaplarında beklediklerinden çok daha fazla para gördüler.

Hesabını açanlar şoke oldu Banka 150 milyon Euroyu yanlışlıkla dağıttı...

HATALI ÖDEMELERİ TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Mükerrer ödemelerin şu anda düzeltilmiş olan bir 'zamanlama sorunu'ndan kaynaklandığını belirten banka şimdi birçoğu rakip bankaların işlettiği banka hesaplarına yapılan hatalı ödemeleri telafi etmeye çalışıyor.

MÜŞTERİLERİMİZİN CEBİNDEN PARA ÇIKMADI

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Bankanın sözcüsü yaptığı açıklamada "Yaşanılan teknik sorundan dolayı üzgünüz. Sonuç olarakbu para hiçbir müşterimiz cebinden çıkmadı ve önümüzdeki günlerde mükerrer işlemleri düzeltmek için Birleşik Krallık genelinde birçok bankayla sıkı bir şekilde çalışacağız.” dedi.

GERİ ÖDEMELER SANILDIĞI KADAR KOLAY OLMAYACAK

İngiltere genelinde birçok rakip bankadaki hesaplara giden ödemelerin iade edilmesi için işlem başlatılırken bankalardan yapılacak geri ödemelerin sorun olabileceği belirtiliyor.

Bazı bankalardan yapılan açıklamalarda, müşterilerin hesabının eksiye düşmesi durumunda geri ödeme yapılmasının güçleşeceği belirtildi.

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#İngiltere#Santander#Dünya

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