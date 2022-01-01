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Çin'in gizli planı deşifre oldu! Batı'yı adım adım takip etmişler...

#Çin#Twitter#Facebook
Çinin gizli planı deşifre oldu Batıyı adım adım takip etmişler...

Washington Post Gazetesi, Çin'in Facebook ve Twitter verilerini otomatik olarak toplayan ve yerel Çin sunucularında gerçek zamanlı olarak depolayan bir yazılım ürettiğini ve bu sayede tüm Batı'yı takip ettiğini iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası Twitter açıklama yaparken Facebook sessizliğini koruyor.

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Washington Post Gazetesi Çin'in, devlet kurumlarını, ordusunu ve polisini yabancı hedeflerle ilgili bilgilerle donatmak için Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere dünya genelinde sosyal medya madenciliği yaparak veri topladığını duyurdu.

TWITTER'DAN VERİ TOPLAYAN 320 BİN DOLARLIK YAZILIM

Çin'in son on yılda geliştirdiği ve özellikle siyasi açıdan hassas bilgiler konusunda kullanılan 'kamuoyu analiz yazılımı' adı verilen veri gözetim ağı içinde Twitter'dan veri toplayan, devlete ait 320 bin dolarlık bir medya yazılımı da yer alıyor. Çin bu sayede yabancı gazeteci, siyasi ve akademisyenlerle ilgili verileri toplayabiliyor.

BATI'NIN HONG KONG İLE TAYVANDAKİ KONUŞMALARINI ANALİZ EDİYORLAR

Aynı ağ içerisinde ayrıca polisin kullandığı, Batı'nın Hong Kong ve Tayvan'daki konuşmalarını analiz eden 216.000 dolarlık bir Pekin polis istihbarat programı da bulunuyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir merkezdeyse yurtdışında Uygurca hazırlanmış içerikler veritabanına kaydediliyor.

Çinin gizli planı deşifre oldu Batıyı adım adım takip etmişler...

GERÇEK ZAMANLI ALARMLAR VERECEK BİR UYARI SİSTEMİ

Bu gözetleme ağları, Pekin'in büyük veri ve yapay zeka yoluyla yabancı propaganda çabalarını iyileştirmeye yönelik adımlarının sadece bir parçası. Pekin yönetimi ayrıca çıkarlarını baltalayan eğilimler için gerçek zamanlı alarmlar vermek üzere tasarlanmış bir uyarı sistemi ağı oluşturuyor.

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TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Çin'in gizli planının ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Twitter sözcüsü Katie Rosborough,  "Geliştirici politikamız ve koşullarımız uyarınca gözetim amacıyla API'mizin kullanımını yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK DA ÇİN DE CEVAP VERMEDİ

Facebook, izlemeden haberdar olup olmadığı veya Çin'in platformda veri toplamaya yetkili olup olmadığı konusunda yorum taleplerine yanıt vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde sessizliğini koruyor.

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