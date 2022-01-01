3 ülkede çarpıcı sonuçlar: Hastaneye yatanların çoğu 'Tesadüfi Kovid'

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ABD'de sağlık yetkililerine ve hükümet verilerine göre, son haftalarda Kovid-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerin önemli bir kısmı başka nedenlerle kabul edildi. Durumun tam ölçeği federal istatistiklerde kaydedilmedi, ancak anekdot olarak not edildi.

ÇOCUKLAR KOVİD NEDENİ İLE DEĞİL KOVİD İLE YATIYORLAR

Beyaz Saray'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, hastaneye yatışlarda koronavirüs testi zorunlu olduğundan son günlerde özellikle çocuklarda hastanede yatılı tedavi gören hastaların birçoğunun Kovid nedeniyle değil, Kovid ile hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

TESADÜF OLABİLİR Mİ?

Washington Post muhabiri Julie Zauzmer Weil, benzer bir şeyin yetişkinlerde de olabileceğini iddia ediyor. Kovid testi pozitif çıkıp hastaneye yatan ancak hastalığı hafif atlatan kişilerin istatistiklerini tutan bir sağlık görevlisinin verilerini inceleyen Weil durumun tamamen tesadüf olabileceğini yazdı.

AYNI DURUM İNGİLTERE'DE DE VAR

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Aynı tesadüfi Kovid vakaları başka ülkeler tarafından da rapor edildi. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi tarafından yayınlanan verilere göre, 28 Aralık'ta İngiltere'de 8.321 Kovid pozitif vakanın %33'ü farklı bir nedenle hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatan hastalarda da benzer durumlar görülüyordu.

NHS Providers grubunun başkanı Chris Hopson tesadüfi Kovid kabullerinin üst düzey yöneticilerin hastane kapasitelerini nasıl planladıkları konusunda kilit bir faktör olduğunu söyledi.

166 HASTANIN YÜZDE 76'SI TESADÜFİ KOVİD

Omicron varyantını ilk keşfeden ve vaka sayılarının hızla yükseldiği Güney Afrika'da, Tıbbi Araştırma Konseyi raporu da yüksek oranda tesadüfi vakalara dikkat çekti. Gauteng eyaletindeki bir hastanede 14-29 Kasım tarihleri ​​arasında kabul edilen 166 hastanın %76'sında tesadüfi Kovid vakası bulunduğu bilgisi raporda yer aldı.

ENDİŞE EDİLMEYECEK ANLAMINA GELMİYOR

Tesadüfen koronavirüs olduğunu öğrenen hastalar, Kovid-19'u şiddetli geçirenlere göre daha az endişe duysa da, bu endişelenecek bir şey olmadığı anlamına geliyor.



İngiltere Exeter Üniversitesi'nden David Strain, tesadüfi Kovid vakalarının hala endişe verici olabileceğini belirterek, "Koronavirüse yakalanan kronik hastalığı olan kişilerin hızla kötüleşebildiğini daha önce gördük. Hali hazırda başka tıbbi probleme sahip olan kişilerde Kovid komplikasyonları hastalara ciddi şekilde zarar verebilir." dedi.