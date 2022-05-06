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İnsana nakledilen domuz kalbinde virüs bulundu!

#Domuz Kalbi#Nakil#ABD
İnsana nakledilen domuz kalbinde virüs bulundu

ABD'de domuz kalbi nakledildikten sonra hayatını kaybeden 57 yaşındaki David Bennett'in ölümü üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Hastanın ölümüne ilişkin inceleme yapan araştırmacılar nakledilen organda 'sitomegalovirüs' adı verilen bir virüs keşfettiler. Bennett'in ölümünde bu virüsün bir rolü olup olmadığı henüz bilinmiyor, araştırmalar devam ediyor.

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Geçtiğimiz Ocak ayında ABD'de çığır açan bir ameliyat yapılmış ve ölmek üzere olan David Bennett isimli bir hastaya domuz kalbi nakledilmişti.

Dünyada bir ilke imza atılan 7 saatlik ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Ancak aradan 2 aylık bir süre geçtikten sonra 57 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.

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NAKLEDİLEN ORGANDA VİRÜS ÇIKTI

Domuzdan kalp nakli yapılan ilk hastayı neyin öldürdüğünü öğrenmeye çalışan araştırmacılar, nakledilen organın bir tür hayvan virüsü içerdiğini keşfettiler. Adamın ölümünde bu virüsün bir rolü olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BİLİM İNSANLARININ KORKULU RÜYASI

Bilim insanlarının hayvandan insana organ nakli ile ilgili en büyük endişesi nakledilen organların insanlara 'yeni tür enfeksiyonlar' getirme riskidir.

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Bennett'e nakledilen kalbin içinde keşfedilen 'sitomegalovirüs' isimli virüsün hastada aktif bir enfeksiyona neden olduğu henüz netleşmese de virüs bilim insanlarının korkulu rüyasını doğrulayabilir.

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DOMUZ KALBİ ŞİŞTİ VE İŞLEVİ BIRAKTI

Nakil sonrası başlarda iyi görünen adam bir sabah enfeksiyona benzer semptomlarla uyandı. Doktorlar sorunu anlamak için çok sayıda test yaptılar ve Bennett'e çeşitli antibiyotikler, antiviral ilaçlar verdiler. Ancak ilaçlar çözüm olmadı, domuz kalbi şişti, sıvıyla doldu ve sonunda işlevini bıraktı.

Nakil işlemini gerçekleştiren doktor Bartley Griffith The Associated Press'e yaptığı açıklamada "Virüs ne yapıyordu? Kalpteki şişmeye ne neden olmuş olabilir? Dürüst olmak gerekirse bilmiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

İnsana nakledilen domuz kalbinde virüs bulundu

Domuzdan kalp nakli yapılan 57 yaşındaki David Bennett

Griffith bulunan virüs için de bazı virüslerin hastalığa neden olmadan pusuya yattıkları için farkına varılmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

GİZLİ/OTOSTOPÇU VİRÜS

Üniversitenin xenotransplant programının bilimsel direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin ise bilim insanlarının 'gizli' ya da 'otostopçu' dediği bu virüslerin kaçmasını engellemek için çok daha karmaşık testler geliştirildiğini açıkladı.

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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DOMUZ KALBİ NAKLEDİLDİ

İnsanların hayatını kurtarmak isten doktorlar onlarca yıl hayvandan insana organ nakli yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. ABD'de ölmek üzere olan ve insandan kalp nakli için uygun olmayan David Bennett'e bağışıklık sisteminin yabancı organı hızla reddetme riskini azaltmak için genetiği değiştirilmiş bir domuz kalbi nakledildi.

Nakli gerçekleştiren ekip donör domuzun sağlıklı olduğunu, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından enfeksiyonları kontrol etmek için gerekli testlerden geçtiğini ve hayvanların enfeksiyon yaymasını önlemek için tasarlanmış bir tesiste yetiştirildiğini söyledi.

Hayvanı sağlayan şirket olan Revivicor ise gelişmeye ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.

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