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Domuzdan nakledilen kalple tarihe geçmişti... Geçmişindeki karanlık sır dünyayı şoke etti!

#ABD#Kalp Nakli#David Bennett
Domuzdan nakledilen kalple tarihe geçmişti... Geçmişindeki karanlık sır dünyayı şoke etti

Geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleştirilen bir kalp nakli dünyada bir ilk olarak tıp tarihine geçmiş ve tüm dünyada konuşulmuştu. Ancak domuzdan insana kalp nakliyle hayata yeniden tutunan kişi hakkında ortaya çıkan geçek bir anda her şeyi tepetaklak etmeye yetti...

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Dünya çapında her yıl binlerce insan organ nakli için beklerken hayatını kaybediyor. Yeterli sayıda insan organı bulunmadığı için kimi bilim insanları çareyi hayvan organlarını insanlara aktarmayı denemekte arıyor. İlk hayvandan insana kalp nakli denemesi 1964 yılında bir şempanzeden alınan kalple yapılmıştı, ancak hasta 2 saat içinde hayatını kaybetmişti.

Aradan geçen yıllar da gelişen bu alanda yeni bir adım, geçtiğimiz hafta çığır açan sekiz saatlik bir nakil prosedürüyle ölümcül kalp rahatsızlığı olan bir adama genetiği değiştirilmiş bir domuzdan yeni bir kalp takılmasıyla atıldı.

Baltimore'daki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyonla 57 yaşındaki David Bennett yeni bir kalbe sahip oldu. Uzun vadede başarılı olması durumunda, bu öncü prosedürle ileride çok daha fazla hayat kurtarılması umuluyor.

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BIÇAKLADIĞI ADAMIN KARDEŞİ HABERLERDE GÖRÜNCE ONU TANIDI

Ancak tarihe geçen bu olay Leslie Shumaker Downey için çok farklı şeyler ifade ediyordu. Bennett, 1988'de Downey'nin küçük kardeşi Edward Shumaker'ı yedi kez bıçaklamaktan hüküm giyen adamdı. Shumaker saldırıdan sonra felç kalmış, 19 yıl boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Talihsiz adam, 2005 yılında inme geçirip 2007 yılında 41. doğum gününden bir hafta önce hayatını kaybetti.

Domuzdan nakledilen kalple tarihe geçmişti... Geçmişindeki karanlık sır dünyayı şoke etti

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“HAK EDEN BİRİNE GİTMESİNİ DİLERDİM”

"Ed acı çekti. Bu, yıllarca ailemin uğraşmak zorunda kaldığı bir yıkım ve travmaydı," diyen, Downey, Bennett'in altı yıl hapis yattıktan sonra “hayatına devam edip iyi de bir hayat yaşadığını” ekledi. "Şimdi yeni bir kalple ikinci bir şansı var. Ama bana sorarsanız, o kalbin bunu hak eden birine gitmiş olmasını dilerdim," dedi.

Mahkeme Bennett'in Shumaker'a ve ailesine 3,4 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi, ancak Downey ailesinin bu parayı asla almadığını söyledi.

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TIP ETİĞİ UZMANLARI “TIP AYIRT ETMEZ” DİYOR

Ancak tıp etiği uzmanları, bir hastanın sabıka geçmişinin nakillerle ilgili kararları etkilememesi gerektiğini söylüyor. New York Üniversitesi'nde biyoetik profesörü olan Arthur Caplan, "Genel olarak tıp, tedaviler veya deneyler için insanları seçerken sabıka geçmişini dikkate almaz. Kötü insanları iyi insanlardan ayırmamaya çalışır. Herkesi tedavi eder. Hastaneler, organ bağışı bekleme listesine kimlerin alınacağını seçerken genellikle sabıka geçmişini dikkate almazlar. Çoğu zaman sabıka kayıtlarının olduğunu bile bilmezler,” açıklamasında bulundu.

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Domuzdan nakledilen kalple tarihe geçmişti... Geçmişindeki karanlık sır dünyayı şoke etti

ABD’de konuyu gündeme alan bir federal etik komitesi de suçlu veya mahkûm statüsünün bir organ naklini reddetmek için gerekçe olmaması gerektiği sonucuna ulaştı.

Pennsylvania Üniversitesi'nde tıp etiği profesörü Scott Halpern görüşünü, "Zaten suçların tazmini belirlemek için tasarlanmış bir hukuk sistemimiz var. İnsanların kişisel karakterine veya geçmişine bakmaksızın bakım sağlamayı amaçlayan bir sağlık sistemimiz ayrıdır," sözleriyle belirtti.

Operasyonun gerçekleştirildiği Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi de "Kapısından giren her hastaya, geçmişlerine veya yaşam koşullarına göre değil, tıbbi ihtiyaçlarına göre hayat kurtaran bakım sağlamak her bir hastane ve sağlık kuruluşunun yükümlülüğüdür. Bu hasta bize acil bir ihtiyaçla geldi ve sadece tıbbi kayıtlarına dayanarak nakil uygunluğu hakkında bir karar verildi," açıklamasında bulundu.

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Domuzdan nakledilen kalple tarihe geçmişti... Geçmişindeki karanlık sır dünyayı şoke etti

BENNETT İNSAN KALBİ NAKİL BEKLEME LİSTESİNE GİREMEMİŞTİ

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan basın açıklamasına göre, birkaç hastane Bennett'in organ nakli bekleme listesi için uygun olmadığını ve düzensiz kalp atışı nedeniyle yapay bir kalp pompası da alamayacağına karar vermişti.

Bennett'in oğlu daha önce doktorun talimatlarına uymadığı, ilaçlarını düzenli olarak almadığı ve takip ziyaretlerine gitmediği için hastanelerin babasını bekleme listesine eklemeyi reddettiğini söyledi.

Basın açıklamasından ameliyattan bir gün önce Bennett, "Ya öleceğim ya da bu nakli yapacağız. Ben yaşamak istiyorum. Rastgele bir atış olduğunu biliyorum, ama bu benim son seçimim," dediği öğrenildi.

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Caplan ayrıca Bennett'in bekleme listesindeki başka birine gidebilecek bir insan kalbini almadığına dikkat çekti. "Ne de olsa o bir domuz kalbini aldığı için başka bir yerlerde iyi bir insan hayat şansını kaybetmedi."

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