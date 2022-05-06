Avrupa elinden her an kaçırabilir: Putin'in ‘Şehrazat’ı’ geri döndü!

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Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen süper yat Şehrazat bekletildiği havuz alanından çıktı, yat artık suda ve aylardır durduğu İtalyan yat limanından ayrılmak üzere olabilir…

Polis hâlâ Şehrazat’ın sahibinin kim olduğunu araştırıyor, bu da dev yatın herhangi bir zamanda İtalya’dan ayrılmasının mümkün olduğu anlamına geliyor

İngiliz The Telegraph gazetesi yatın demirli olduğu Toskana sahilindeki Marina di Carrara'da yatın mürettebatını şık beyaz gömlekleri ve donanma pantolonlarıyla görüntüledi.

Süper yat Şehrazat İtalya'da, The Telegraph için Jamie Lorriman tarafından görüntülendi

MÜRETTEBAT HAZIRLIK MI YAPIYOR?

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Mürettebatın bu anlarda güvertede kontroller yaptıkları ve geminin genel durumunu kontrol ettiği gözlerden kaçmadı.

140 metrelik uzunluğa sahip ve kaplıcaları, yüzme havuzları ve iki helikopter pisti bulunan Şehrazat, dünyanın en büyük süper yatlarından biri ve 700 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Toskana’daki yerel halk, şu anda suda duran gemide son günlerde bir hareketlilik yaşandığını söylüyorlar.

Tekneyi gören 42 yaşındaki yat kulübünün yöneticisi Gabriele, "Dün gece marinadan ayrılacağını duyduk ama belki de kötü hava nedeniyle ayrılışı ertelenmiş olabilir. Yetkililer tarafından ele geçirilmedi, bu yüzden sanırım her an gitmekte serbest.” sözlerini kullandı.

Putin rejimiyle yakın bağları olan Rus oligarklarına ait birçok yattan farklı olarak, Şehrazat'a el konulmadı çünkü İtalyan polisi hâlâ yatın sahipliğini araştırıyor.

Yatın sahip olduğu helikopter pisti havadan çekilmiş bu fotoğrafta açıkça görülüyor - Fotoğraf: The Telegraph için Jamie Lorriman

POLİS BİR TÜRLÜ KARAR VEREMEDİ

Bu da yatın herhangi bir zamanda yat limanından ayrılmasının mümkün olduğu anlamına geliyor. Soruşturmayı yürüten polis gücü Guardia di Finanza, The Telegraph'ın, yatın Marina di Carrara'dan ayrılmasını engellemek için herhangi bir şey yapıp yapamayacakları konusundaki sorularına yanıt vermedi.

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Yatın sahibi, onu AB, İngiliz veya Amerikan yargı makamlarının incelemesinin imkânsız olacağı sulara taşımaya karar verebilir. Zira bunun örnekleri yaptırımlar devreye girdiğinden beri görülüyor.

Geminin, yaptırımlardan etkilenmeyen Rus petrol kralı Eduard Khudainatov'a ait olabileceği yönünde iddialar var. Petrol ve gaz ticareti yapan devlete ait Rus şirketi Rosneft'in eski başkanı ve CEO'su. Khudainatov, Putin'in müttefiki ve Rosneft'in başkanı Igor Sechin'e yakın.

Ancak tutuklu Rus muhalefet lideri Alexey Navalny ile bağlantılı aktivistler ve araştırmacı gazeteciler, yatın gerçekte Putin'e ait olduğuna inanıyorlar.

Araştırmacılar yat mürettebatının birçoğunun, Putin ve yardımcılarının güvenliğini sağlayan kuruluş olan Federal Koruma Servisi (FSO) üyesi olduğunu öne süren bilgiler elde ettiler.



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Şehrazat açık denizde böyle yol alıyor... Fotoğraf: Tom van Oossanen/Instagram

GERÇEĞİ ASLINDA HERKES BİLİYOR...

İtalyan görgü tanığı Giovanni Natale, eşiyle birlikte yat limanının çitlerle çevrili çevresinde yağmurda gezinirken, “Carrara'da herkes buna 'Putin'in yatı' diyor” dedi.

Şubat ayında Ukrayna'da savaşın patlak vermesine kadar, Toskana'nın bu kısmı zengin Ruslar arasında oldukça popüler bir bölgeydi.

Sahilin hemen aşağısında, Küçük Rusya lakaplı tasarımcı butikleri ve şık restoranlarla dolu bir tatil beldesi olan Forte dei Marmi yer alıyor. Hatta burada web sitesi Rusça ve İngilizce yazılmış La Datcha adında bir otel bile var.

İNGİLİZ KAPTAN KONUŞTU

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Şehrazat adlı yat boyutları göz önüne alındığında son derece iyi gizlenmiş olduğu söylenebilir. Yat, marinanın arkasından geçen sahil yolunda tersaneler, çitler ve ofis binaları ile saklanmış durumda.

Grafik: Harun Elibol

Yatın İngiliz kaptanı Guy Bennett-Pearce'ın kamuoyu önünde konuşmaya gönüllü ve yatın Putin’e ait olduğuyla ilgili tüm iddiaları reddediyor. Kaptan “Yetkililerden hala Marina di Carrara tersanesinde neler olduğunu bize söylemelerini istiyoruz. Bu süper yat sahipleriyle ilgili bir gizlilik iklimi var. Tüm kamu kurumlarından daha fazla şeffaflık istiyoruz. Kimin için çalıştığımızı bilmeye hakkımız var.” İfadesini kullanıyor…