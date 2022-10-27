İngiltere'yi korkutan gizemli hastalık: Güvercinleri zombiye çevirdi! İnsanlara bulaşabilir mi?

Haberin Devamı

Birleşik Krallık'taki uzmanlar son dönemde viral bir hastalığın hızla yayıldığı konusunda uyarıda bulundu. Gizemli hastalık, hayvan kurtarma ekiplerinin JSPCA Hayvan Barınağı'na getirdiği güvercinlerdeki garipliklerin fark edilmesi ile ortaya çıktı.

BOYUNLARI BÜKÜLDÜ, AYAKTA DURAMIYORLAR

Hasta hayvanların hepsinin boynu 'zombilere benzer şekilde' bükülmüştü, kuşlar ayakta duramıyor sadece durdukları yerde daire çizerek dönüyorlardı.



JSPCA hayvanları koruma derneği güvercinlerin fotoğrafları ile beraber yayınladığı uyarıda hastalığın güvercinleri ve kümes hayvanlarını etkileyen viral bir hastalık olduğunu belirterek, "Son birkaç hafta içinde boyun bükülmesi, ayakta duramama gibi nörolojik belirtilerle barınağımıza gelen güvercinlerin sayısında ciddi bir artış oldu" ifadelerini kullandı.



İngiliz Daily Star gazetesi zombi güvercinleri manşetine taşıdı

Haberin Devamı

HASTA HAYVANLAR GENELLİKLE ZAYIF

JSPCA yetkilileri virüsten etkilenen kuşların genellikle zayıf olduğunu ve yeşil dışkıladıklarını vurguladı ve hasta hayvanların dengeyi sağlayamamaktan ya da iyi uçamamaktan kaynaklanan ciddi yaralanmalarının olduğunu belirttiler.



Uzmanlar hastalığın güvercin paramiksovirüsü olabileceğini belirtse de hayvanların garip görüntüleri ülkede paniğe neden oldu. Kuş besleyen insanlar semptomlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.



Haberin Devamı

Koronavirüs ve Maymun çiçeği gibi salgın hastalıklar nedeni ile zor günler geçiren insanlar yeni salgın korkusu ile güvercinlerdeki virüsün insanlara geçme ihtimalini araştırmaya başladı.

The Sun gazetesinin konuştuğu veterinerler söz konusu hastalığın insanlara geçmediğini ancak hasta kuşlarla temas eden kişilerin halk arasında 'kırmızı göz' olarak da bilinen konjonktivite yakalanabileceğini vurguladı.