İngiltere'yi kar fırtınası vurdu... 61 kişi üç gündür bir pubda mahsur!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
Tüm dünyayı endişelendiren varyant Osman Hoca yazdı...Tüm dünyayı endişelendiren varyant! Osman Hoca yazdı...#Omikron
Aman dikkat Meteorolojiden 17 il için turuncu hava durumu uyarısıAman dikkat! Meteoroloji'den 17 il için 'turuncu' hava durumu uyarısı#Hava Durumu
10 yıl sonra karar çıktı Huzur kalmadı...10 yıl sonra karar çıktı! 'Huzur' kalmadı...#Huzur Giyim
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Görüntüler şaşkına çevirdi... Kaçak göçmen böyle yakalandıGörüntüler şaşkına çevirdi... Kaçak göçmen böyle yakalandı #Dünya
61 kişi en yüksek rakımlı pubda mahsur kaldı61 kişi en yüksek rakımlı pubda mahsur kaldı!#İngiltere
Malatyada maçın kaderini etkiledi Böyle bir lüksü yok...Malatya'da maçın kaderini etkiledi! "Böyle bir lüksü yok..."#Galatasaray
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'#Aydilge
Olay sözler Galatasarayda yatıyor Ben olsam yollarımı ayırırdım...Olay sözler! "Galatasaray'da yatıyor! Ben olsam yollarımı ayırırdım..."#Tümer Metin
Rol arkadaşı karısı olduRol arkadaşı karısı oldu!#Mustafa Ceceli
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'yi kar fırtınası vurdu... 61 kişi üç gündür bir pubda mahsur!

#İngiltere#Arwen Fırtınası#Mahsur Kaldılar
İngiltereyi kar fırtınası vurdu... 61 kişi üç gündür bir pubda mahsur

İngiltere'de günlerdir etkili olan Arwen fırtınası hayatı adeta felç etti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ülkede 61 kişi gittikleri bir pubda üç gündür mahsur kalmış durumda.

Haberin Devamı

İngiltere'nin en yüksek rakımlı pubına Cuma günü giren müşteriler, üç gündür buradan ayrılamadı. Toplam 61 kişi Arwen fırtınasıyla gelen kar yağışı nedeniyle pubda mahsur kalmış durumda.

Yorkshire Dales'te yer alan Tan Hill Inn isimli pub, deniz seviyesinden 528 metre yukarıda yer alıyor.

Cuma günü Oasis şarkıları çalan bir grubu dinlemek ve bazısı konaklamak için mekana gelenler henüz pubdan ayrılamadı.

Cumartesi sabahı kar seviyesinin 1 metreye yaklaştığı ve yatak odaları pencerelerine kadar çıktığı belirtiliyor.

Kar yağışının yanında kopan elektrik kablolarının da yolları kısmen kullanıma kapattığı bildiriliyor.

İngiltereyi kar fırtınası vurdu... 61 kişi üç gündür bir pubda mahsur

İşletmeci Nicola Townsend, herkesin moralinin yüksek olduğunu ve hatta bazılarının mekandan ayrılmak istemediğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Kuzey İrlandayı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölüKuzey İrlanda'yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölüHaberi Görüntüle

PUBIN İÇİNDE KAMP KURULDU

Haberin Devamı

Hafta sonu boyunca pubda kalan topluluğun, ön kapıdan çıkış için bir kar tüneli kazdığı belirtiliyor.

Aralarında müzisyenlerin de olduğu 61 kişiden bazıları pubın salon kısmına kamp kurdu.

Pubın sahibi olan Townsend, 40 kişinin konaklamak için orada olduğunu, kalanların ise Cuma akşamı bir iki bira içmek için mekana geldiğini söyledi.

Büyük bir aile haline geldiklerini ifade eden Townsend, "Hatta bir kadın gitmek istemediğini de söyledi" dedi.

Pub mahsuriyeti yaşayan topluluk, bilgi yarışmaları ve karaoke etkinlikleri ile zamanlarını geçiriyor.

İngiltereyi kar fırtınası vurdu... 61 kişi üç gündür bir pubda mahsur

Pubda kalan kişilerden Martin Overton, içerideki havanın çok iyi olduğunu ve "bolca bira stoğu" bulunduğunu paylaştı.

Arwen fırtınası nedeniyle yaşanan şiddetli kar yağışları, York ve İskoçya arasında hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok yerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı hatlarda tren seferleri de iptal edildi.

Gözden Kaçmasın

Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Arwen Fırtınası#Mahsur Kaldılar

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising