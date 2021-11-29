Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

KÂBUSUN ADI OMICRON

Son dönemde varyantlar ile gündemde olan koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı.