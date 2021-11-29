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Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya Omicron varyantı ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Yaşanan gelişmeler Bill Gates'in geçtiğimiz aylarda yaptığı uyarıları bir kez daha gündeme getirirken koronavirüs aşısı geliştiren Moderna'dan flaş bir açıklama geldi.
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı.
KÂBUSUN ADI OMICRON
Son dönemde varyantlar ile gündemde olan koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı.
Bu açıklamalar sonrası Omicron'un 'pandemi 2.0'a yani yeni bir pandemiye neden olup olmayacağı yüksek sesle sorulmaya başlandı.
'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.
Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından yayınlanan raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunuldu.
AŞI ÜRETİSİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA
Omicron sonrası yaşanan panik ve yeniden aşı üretme ihtimalinin ortaya çıkması Bill Gates'i uyarılarında haklı çıkarırken aşıların akıbetinin ne olacağı ilgili de çelişkili açıklamalar geliyor. Bazı uzmanlar yeni varyantın aşının etkinliğini düşürdüğünü belirtirken bunu söylemek için henüz erken olduğunun altını çizenlerin de sayısı az değil.
Koronavirüs aşısı geliştiren Moderna'nın baş sağlık görevlisi Dr. Paul Burton, şirketin yeni bir aşıya ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı çalışmalara başladığını duyurdu.
Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.