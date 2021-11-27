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Kuzey İrlanda'yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü

#İskoçya#İrlanda#Fırtına
Kuzey İrlandayı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü

Kuzey İrlanda'da etkili olan Arwen fırtınası nedeniyle aracının üzerine ağaç düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kuzey İrlanda ve İskoçya, Arwen fırtınasına teslim oldu. Hızı saatte 100 kilometre ulaşan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgaların oluşmasına yol açtı. Kuzey İrlanda'nın Antrim bölgesindeki Dublin Yolu üzerinde fırtına nedeniyle ağacın devrildiği aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın Maghera'daki St Mary's İlkokulu Müdürü Francis Lagan olduğu açıklandı. Okulun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bu akşam çok sevdiğimiz müdürümüz Lagan'ın zamansız ölümünü büyük bir acı ve üzüntüyle bildiriyoruz" denildi. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle feribot seferleri de iptal edilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Larne'de 2 bin 400'den fazla evin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Meteoroloji servisi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

İskoçya'nın en kötü etkilenen bölgelerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu yollar kapanırken, bazı noktalarda kar yağışı başladı. Newcastle'ın kuzeyindeki tren seferleri durma noktasına geldi. Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Servisi, "devrilen ağaçlar ve çatıların uçması" dahil olmak üzere çok sayıda çağrıya yanıt verildiğini aktardı. Şiddetli rüzgarın başta Northumberland, County Durham ve Tyne and Wear bölgelerinde olmak üzere 55 binden fazla hanede elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

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#İskoçya#İrlanda#Fırtına

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