İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Mide bulandıran iddialar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hükümetten 5 kritik çalışma EYT için yeni formülHükümetten 5 kritik çalışma! EYT için yeni formül#Dar Gelirli
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Mesut Özil depremi sonrası flaş karar Bu akşam ilk 11de...Mesut Özil depremi sonrası flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Erdoğan ve Bidendan dikkat çeken kareCumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden'dan dikkat çeken kare!#Erdoğan
Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman Kalından CNN TÜRKe özel açıklamaErdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Kalın'dan CNN TÜRK'e özel açıklama#İbrahim Kalın
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Mağaradaki teröristler böyle teslim oldu Operasyonda dikkat çeken görüntülerMağaradaki teröristler böyle teslim oldu! Operasyonda dikkat çeken görüntüler#PKK
Zulal böyle faka bastı Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktıZulal böyle faka bastı! Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktı#Zulal Atalay Laçin
Ve merakla beklenen rapor açıklandı: Koronavirüsün kaynağı...Ve merakla beklenen rapor açıklandı: Koronavirüsün kaynağı...#Koronavirüs
Suların altını üstüne getiren pandemi çılgınlığı: Mıknatıs balıkçılığıSuların altını üstüne getiren pandemi çılgınlığı: Mıknatıs balıkçılığı#Mıknatıs Balıkçılığı
Zayna uzaklaştırma cezası: Küfür yağdırıp evden kovmuşZayn'a uzaklaştırma cezası: Küfür yağdırıp evden kovmuş#Gigi Hadid
Kıtlık ekonomisi büyüyor: Hangi ülkede ne YOK'Kıtlık ekonomisi' büyüyor: Hangi ülkede ne YOK?#İklim Krizi
Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'#Yolca Evcimik
Derin kime özeniyorDerin kime özeniyor? #Altın Fiyatları
Kurallar değişiyorKurallar değişiyor!#Astroloji
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Mide bulandıran iddialar...

#İngiltere#Öğretmen#Cinsel İstismar
İngiltereyi ayağa kaldıran olay Mide bulandıran iddialar...

İngiltere'de bir ilkokulda müdür yardımcısı olan 44 yaşındaki Julie Morris 18 çocuğa cinsel istismar suçundan hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki mide bulandıran iddialar ülkeyi ayağa kaldırdı. 

Haberin Devamı

İngiltere'de St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda hem öğretmen hem de müdür yardımcısı olan 44 yaşındaki Julie Morris okulundaki 18 çocuğa cinsel istismar suçundan Liverpool Crown Court'ta video bağlantısı ile hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında gözyaşlarına boğulan zanlı savunmasını sunmasının isteneceği 22 Aralık'ta cezalandırılacak.

MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Morris iki tecavüz, dokuz ayrı cinsel istismar, 13 yaşından küçük bir çocuğu zorla cinsel ilişkiye sokmak, ve çocukların uygunsuz fotoğrafları çekmekle suçlanıyor.

Büyük skandal 216 bin çocuğun cinsel istismar

İlgili Haber:Büyük skandal! 216 bin çocuğun cinsel istismar

SUÇ ORTAĞI İTİRAF ETTİ

Öğretmenin tacizlerde suç ortağı olan 52 yaşındaki David Morris hakkındaki 34 suçlamayı kabul etti. Julie ile David arasında herhangi bir akraba bağı olmadığı mahkemede ayrıca belirtildi

ÖĞRENCİLERİNİ YAŞLI ERKEKLERLE İLİŞKİYE ZORLAMIŞ

Haberin Devamı

Suçların 2018 ile bu yıl arasında devam ettiği belirtilirken 44 yaşındaki öğretmenin hem küçük kızlara tecavüz ettiği hem de yaşlı erkeklerle cinsel birlikteliğe zorladığı iddia ediliyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Öğretmen A, B ve C kategorilerinde uygunsuz görüntüler almak, uygunsuz görüntülere sahip olmak ve bunları dağıtmaktan ve bir çocukla iki kez cinsel iletişim kurmaktan suçlu bulundu, ayrıca üç kez röntgencilik, uygunsuz görüntülere sahip olma suçunu da kabul etti.

340 öğrencili okuldaki çocukların aileleri taciz haberlerinin ardından büyük bir şok yaşarken öğretmenin 10 yıldır bu okulda görev yaptığı bildirildi

İlgili Haberler:

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiO olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Öğretmen#Cinsel İstismar

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi