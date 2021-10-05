Büyük skandal! 216 bin çocuğun cinsel istismar

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Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 2 bin 900 ila 3200 pedofil şüphelisinin bulunduğunu söyledi.

KİLİSE GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMADI

Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Komisyon başkanı, Kilise'nin, cinsel istismarla mücadele için gereken önlemleri almadığını ifade etti.

3 BİN TACİZCİ İSTİHDAM EDİLDİ

Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve , 1950'lerden bu yana kilisede yaklaşık 3 bin tacizcinin istihdam edildiğini ve bunların üçte ikisinin rahip olduğunu söyledi.