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Büyük skandal! 216 bin çocuğun cinsel istismar

#FRANSA#Cinsel İstismar#Dünya
Büyük skandal 216 bin çocuğun cinsel istismar

Kiliselerdeki cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyon, Fransa'daki kiliselerde 1950 yılından bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.

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Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 2 bin 900 ila 3200 pedofil şüphelisinin bulunduğunu söyledi.

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KİLİSE GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMADI

Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Komisyon başkanı, Kilise'nin, cinsel istismarla mücadele için gereken önlemleri almadığını ifade etti.

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3 BİN TACİZCİ İSTİHDAM EDİLDİ

Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve , 1950'lerden bu yana kilisede yaklaşık 3 bin tacizcinin istihdam edildiğini ve bunların üçte ikisinin rahip olduğunu söyledi.

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#FRANSA#Cinsel İstismar#Dünya