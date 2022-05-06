İngiltere'den flaş iddia... Rus ordusunun en büyük kâbusu gerçek oldu

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Ülkedeki savaş 10 haftadır can almaya devam ederken Rus ordusu rotasını doğuya çevirmiş durumda.

Zira savaşın ilk gününden beri başkent Kiev'i düşürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Rusya'nın doğuda hızlı bri zafer kazanmayı planladığı belirtiliyor.

İşgalden hemen önce, Putin iki bölgenin tümünü Ukrayna'dan bağımsız ilan etmişti. Rusya bu bölgeleri ele geçirebilirse, Putin savaştan bir başarı elde etmiş olacak. Bu başarı 9 Mayıs'tan önce gelirse, 9 Mayıs'ta Naziler'in 1945'te yenilmesinin yıldönümünde bunu kutlayabilecek.

Ancak İngiltere'den gelen haberlere göre, neredeyse Ukrayna'daki tüm gücünü bu bölgeye yığan Rusya'nın planları burada da istediği yönde gitmiyor.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri komutanı Amiral Sir Tony Radakin Putin'in Ukrayna savaşını sekteye uğratacak bir sorun ile karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Talk TV'ye konuşan Radakin Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı füzelerinin tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

Rus saldırılarının şiddetinin her geçen gün azaldığının altını çizen Radakin Rusya'nın Ukrayna'da bir de lojistik savaş vermek zorunda kaldığını belirtti.

Haberin Devamı

İngiliz komutan Rus kuvvetlerinin füzeleri ve diğer silahları kullanma hızının yerine yenilerinin konulmasından çok daha hızlı olduğunu vurguladı ve bunun Putin'in bu silahları tedarik etmek için bir 'lojistik savaş' yürüttüğünü anlamına geldiğini söyledi.

İngiliz basını bu durumu Putin'in en büyük kâbusu olarak nitelendirirken Rus ordusunun içinde bulunduğu bu duruma acil çözüm arandığını sayfalarına taşıdı.

Savaşın kaderinin ise Rusya'nın lojistik sorunlarını çözüp çözememesine bağlı olacağının altı çizildi.

RUS KOMUTANLARIN TASFİYE KORKUSU

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Finlandiya ziyareti sırasında, Rus generallerinin Ukrayna'da zafer elde edemedikleri için 'birbirlerine sırt çevirdiklerini' söyledi.

Wallace, ülkenin üst düzey subaylarının Putin'in başarısız işgalinin günah keçisi olduğunu ve olası bir yenilgide birbirlerine suçlamaya hazıurlandıklarını belirtti.

Kremlin’den ise uzun süredir üzerinde spekülasyonlar yapılan Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü’ne ilişkin açıklama geldi.

Haberin Devamı

9 Mayıs’ta Ukrayna’ya karşı resmen Savaş ilan edileceği ve ulusal seferberlik hazırlığı yapıldığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu iddiaları “saçmalık” olarak nitelendirirken, “Bunun olma ihtimali yok. Hiçbiri gerçek değil” dedi.

Ukrayna’ya resmen savaş ilan etmeyen Rusya, saldırılarını ‘özel askeri harekât’ olarak adlandırıyor.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sovyetler Birliği’nin 2’nci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı zaferinin kutlandığı 9 Mayıs’ta “seferberlik ilan edeceğini” ve Putin’in seferberliği “Nazilere karşı birlik olma” çağrısı ile duyuracağını öne sürmüştü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Putin için çarpıcı iddia... İşte koltuğunu emanet edeceği isim Haberi görüntüle

NAZİ ALMANYASI’NIN RUSLARA TESLİM TARİHİ

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu.

Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı. Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti.

Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.