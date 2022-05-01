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Putin için çarpıcı iddia... İşte koltuğunu emanet edeceği isim

#Putin#Rusya#Kremlin
Putin için çarpıcı iddia... İşte koltuğunu emanet edeceği isim

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kremlin kaynaklı haberlere göre, Putin, kanser ameliyatı geçirecek. Rus lider bu süreçte koltuğunu ise adı komplo teorileri ile anılan bir isme emanet edecek.

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 67'inci gününe girerken Kremlin'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser tedavisi kapsamında ameliyat olacağını duyurdu. Söz konusu haberin Kremlin içinden bir kaynağa dayandırıldığı açıklandı.

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Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken bu süreçte Putin'in koltuğunu emanet edeceği isim de açıklandı.

Söz konusu iddiaya göre, Putin bıçak altındayken koltuğunu 2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev'e bırakmayı düşünüyor.

Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.

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Putin için çarpıcı iddia... İşte koltuğunu emanet edeceği isim

Nikolay Patruşev (ortada) Rusya Devlet Başkanı Putin ile...

ADI KOMPLO TEORİLERİ İLE ANILIYOR

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.

İngiliz basınına göre, Putin'in yerine düşünülen dört isimden biri Patruşev.

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Aynı haberlere göre, Kremlin kaynakları Putin'in 9 Mayıs'tan önce ameliyat olmayacağını belirtiyor.

Zira batı merkezli istihbarat raporlarına göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

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PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

İngiliz basınına göre, şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor

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