Rus devlet televizyonundan flaş paylaşım... İşte nükleer saldırının haritası

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Rusya'dan gelen görüntüler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rus devlet televizyonu Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlandı.

Putin'in Avrupa'daki üç başkente nükleer saldırı başlattığı bir senaryoyu simule eden görüntülerde İngiliz, Fransız ve Alman başkentleri hedef alındı.

'202 SANİYEDE HARİTADAN SİLİNİYORLAR'

Canlı yayında Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini belirtti.

Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının da altını çizdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

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Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.