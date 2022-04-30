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Ukrayna lideri Zelenski'den flaş Putin açıklaması

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Putin
Ukrayna lideri Zelenskiden flaş Putin açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Buça, Mariupol ve diğer yerlerdeki gaddarlıklarına rağmen Rusya lideri Vladimir Putin ile konuşmaya hala hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ülkesinin kendisini NATO ile savaşta görmediğini vurguladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş haftalardır devam ediyor.

Her gün onlarca hayata ma olan savaş son verebilmek için diplomatik çabalar sürerken Ukrayna lideri Zelenski'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Polonya medyasına yaptığı açıklamada Zelenski, Putin'le görüşmek istediğini, zira Rusya'da 'her şeye tek bir adamın karar verdiğini' söyledi.

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Zelenski ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki eylemleri nedeniyle görüşmelerin sekteye uğraması riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Zelenski, 'Buça ve Mariupol'den sonra insanlar sadece onları öldürmek istiyor. Böyle bir tavır varken herhangi bir şey hakkında konuşmak zor' dedi.

"Kalbiyle ve ruhuyla" halkının yanında olduğunu belirten Zelenskiy, "tek bir şans varsa konuşmamız gerekiyor" diye devam etti.

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Ukrayna lideri Zelenskiden flaş Putin açıklaması

LAVROV'DAN NATO AÇIKLAMASI

Devlet haber ajansı Ria'nın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin kendisini NATO ile savaşta görmediğini, böylesi bir gelişmenin nükleer savaş riskini artıracağını ve buna izin verilmeyeceğini kaydetti.

Rusya'nın kimseyi nükleer savaşla tehdit etmediğini söyleyen Lavrov, Batılı ülkeleri bunu yapmakla suçladı.

Lavrov, barış görüşmelerinin duraksamasında Kiev'in "sürekli oyun oynama" arzusunu suçladı.

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ABD'DEN PUTİN'E: GADDARLIK

ABD, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'ahlaksızlık ve gaddarlıkla' suçladı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, 'Bu en soğukkanlı ve en ahlaksız türden vahşet' dedi.

Pentagon sözcüsü, Putin'in Ukrayna'da yaptıklarını 'herhangi bir etik, ahlaki bireyin haklı çıkarabileceğini düşünmenin' zor olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri Zelenskiden flaş Putin açıklaması

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna son yayınladığı raporda savaşta öldürülen Rus askerlerinin sayısının 23 bine yaklaştığı bilgisine yer vermişti.

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Batılı kaynaklar bu sayının 7 ile 15 bin arasında olduğunu belirtirken, Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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Ukrayna lideri Zelenskiden flaş Putin açıklaması

SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.

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#Rusya#Ukrayna Savaşı#Putin

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