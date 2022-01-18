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İngiltere'den ezber bozan araştırma... İşte koronadan en az etkilenen grup

#Koronavirüs#İngiltere#Dünya
İngiltereden ezber bozan araştırma... İşte koronadan en az etkilenen grup

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 2 doz koronavirüs aşısı ve geçmiş dönemde geçirilen Kovid-19 enfeksiyonu en az bir yıl boyunca yüzde 90 koruma sağlıyor.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'de görülen ve buradan dünyanın dört bir yanında yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca cana mal oldu.

Salgın ile bilim dünyası mesaisinin büyük bir bölümünü virüse yenmeye ayırdı. Bu çalışmalar sayesinde virüsü her geçen gün daha iyi anlıyor ve ona karşı daha fazla önlem alabiliyoruz.

Son dönemde varyantı Omicron ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili İngiltere'den çok konuşulacak bir sonuç geldi.

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Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, daha önce geçirilen enfeksiyona ek olarak iki doz aşı olmanın hem semptomatik hem de asemptomatik vakaları önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaştı.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu çalışma, bunun bir yıldan fazla bir süre boyunca virüsten yüzde 90 koruma sağladığını buldu.

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35 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırma, aşılanmamış kovid vakalarının üç ila dokuz ay sonra yüzde 85 koruma geliştirdiği, ancak enfeksiyondan 15 ay sonra bu oranın yüzde 73'e düştüğünü belirledi.

Koronavirüse yakalanan ve iki doz aşı olan kişilerde ise bu oran yüzde 91 oldu. Söz konusu oran 15 ay sonra yüzde 90'a geriledi.

İngiltereden ezber bozan araştırma... İşte koronadan en az etkilenen grup

İSRAİL İLK SONUÇLARI AÇIKLADI

Öte yandan İsrail'den 4. doz için ilk veriler geldi. Pfizer/BioNTech veya Moderna koronavirüs aşısının dördüncü dozundan sonra antikor oranında artış olduğu sonucuna ulaşan ekip bir de uyarıda bulundu.

Sheba Tıp Merkezi Enfeksiyon direktörü Dr. Gili Regev-Yochay çalışma ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'İki haftadır Pfizer aşısını, bir haftadır da Moderna aşısını mercek altına alıyoruz. Ve gördüğümüz şu ki, Pfizer aşısı, iki hafta sonra antikorların sayısında bir artış yaşanmasına neden oluyor. Bu oldukça güzel bir artış. Yine de, bu muhtemelen Omicron için yeterli değil.'

Sanal basın toplantısında söz konusu sonuçların ön bulgular olduğu, kesin sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanacağının altı çizildi.

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