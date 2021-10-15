İngiltere'de büyük şok: Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Essex bölgesi polisi, Leigh-on-Sea kasabasında bıçaklı saldırı ihbarının öğle saatlerinde geldiğini, olay yerinde bir bıçak bulduklarını ifade etti.

69 yaşındaki Amess, Southend West bölgesinden milletvekili seçildi. Amess saldırı sırasında Belfairs'te bir kilisede seçmenleriyle görüşüyordu.

Olay yerindeki bir görgü tanığı LBC radyosuna, polisin binadan bir kişiyi çıkarıp polis aracına bindirdiğini gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, "Beş dakika içinde binadaki birinin defalarca bıçaklandığı haberini aldık. Çok acı verici bir olay" dedi.