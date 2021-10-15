İngiltere'de büyük şok: Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde Savaşa hazırlanıyorlarUydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde! Savaşa hazırlanıyorlar#Çin
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı Tek şüpheli yakalandı...Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı! Tek şüpheli yakalandı...#Agnes Tirop
Kılıçdaroğlunun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdürKılıçdaroğlu'nun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür#TCMB
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdikCumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyada son haber Milletvekili saldırıda öldüDünyada son haber! Milletvekili saldırıda öldü#İngiltere
Beyaz Saray duyurdu Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor...Beyaz Saray duyurdu! Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor... #ABD
Kadıköydeki töre cinayetinde yeni görüntülerKadıköy'deki töre cinayetinde yeni görüntüler#İstanbul
Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 EkimBitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu? Kritik tarih 18 Ekim!#Kripto Para
Silahlı eylem yapacaklardı MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyorSilahlı eylem yapacaklardı! MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor#MIT
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç Kovid ölümlerinden koruyor muMilyonlarca kişinin kullandığı ilaç! Kovid ölümlerinden koruyor mu?#Koronavirüs
Şaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım varŞaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım var#Birce Akalay
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
Onun da bu görüntüyü sevmediği zamanlar olduOnun da bu görüntüyü sevmediği zamanlar oldu#Rob Shuter
Yıllar sonra ortaya çıktı: Tarkanla klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı: Tarkan'la klipte oynamış!#İlk Dizi
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de büyük şok: Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti!

#İngiltere#Milletvekili#Bıçaklı Saldırı

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı. Amess'in yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Haberin Devamı

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İngilterede büyük şok: Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

Essex bölgesi polisi, Leigh-on-Sea kasabasında bıçaklı saldırı ihbarının öğle saatlerinde geldiğini, olay yerinde bir bıçak bulduklarını ifade etti.

69 yaşındaki Amess, Southend West bölgesinden milletvekili seçildi. Amess saldırı sırasında Belfairs'te bir kilisede seçmenleriyle görüşüyordu.

Olay yerindeki bir görgü tanığı LBC radyosuna, polisin binadan bir kişiyi çıkarıp polis aracına bindirdiğini gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, "Beş dakika içinde binadaki birinin defalarca bıçaklandığı haberini aldık. Çok acı verici bir olay" dedi.

İlgili Haberler:

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadımPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Milletvekili#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi