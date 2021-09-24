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İngiltere'de büyük kriz! 'En kötüsüne hazır olun' dediler!

#İngiltere#Benzin#Doğalgaz
İngilterede büyük kriz En kötüsüne hazır olun dediler

İngiltere bugünlerde ülkedeki kamyon şoförü eksikliği nedeniyle adeta kaos dolu günlerler geçiriyor. Tedarik zincirinin kırıldığı ülkede benzin ve doğalgaz fiyatlarında ciddi artış yaşanırken, araçlar benzin alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu, süpermarketlerde ise gıda stokları tükendi. Peş peşe kötü haberlerin ardından hükümetten "en kötüsüne hazır olmak zorundayız" açıklaması geldi.

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Brexit sonrası bir çok Avrupa vatandaşının İngiltere'yi terk etmesi üzerine nakliye sektörü çok ciddi sıkıntılar yaşarken Petrol devi BP, İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle benzin ve dizel teslimatlarını sürdüremeyeceğini açıkladı ve 100'e yakın benzin istasyonunu kapatmayı planladığını duyurdu. Açıklama ülkede şok etkisi yaratırken petrol fiyatları şimdiden sekiz yılın en yüksek seviyesine geldi.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, halkı 'normal şekilde devam edin' diyerek yatıştırmaya çalışsa da İngiltere sokaklarında pompalarda panik zilleri bugün çalmaya başladı bile. Tonbridge, Kent, Ely, Cambridgeshire, Bright ve Leeds'de yola dökülen araba kuyrukları görüldü. Oluşan kuyruklar İngiltere'de 1978'de gerçekleşen enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının hızla yükseldiği 'hoşnutsuzluk kışı'nı anımsattı.

İngilterede büyük kriz En kötüsüne hazır olun dediler


MARKET RAFLARI BIŞ KALDI: GIDA KITLIĞI ENDİŞESİ

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Kamyon şoförü bulunamayan ülkede tedarik zincirinde yaşananlar yalnızca akaryakıt piyasasını değil aynı zamanda süpermarketleri de olumsuz etkiliyor.Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken, marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin rafları uzun süredir boş kalıyor. 

İngilterede büyük kriz En kötüsüne hazır olun dediler


EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ

Ülkede benzin ve gıda zinciri dışında yaşanan bir diğer kriz ise doğalgaz fiyatları. Yaşanan kriz nedeniyle çok sayıda enerji firması iflas etti. Hükümet,enerji firmalarının yükselen gaz fiyatlarının baskısı altında kaldığını belirterek "en kötüsüne hazırlanmak zorundayız" dedi.İflas eden enerji firmaları sadece iki hafta içinde yaklaşık 1,5 milyon müşteriyi etkiledi. Bunların arasında Çarşamba günü ticareti durduran Avro Energy ve Green de var. 

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90 BİNDEN FAZLA ŞOFÖR GEREKİYOR

Ülkedeki sorunun çözülmesi için sorunun temelinde 90 binden fazla tır ve kamyon sürücüsüne ihtiyaç var. Öte yandan son bir yıllda ağır vasıta şoförlerinin maaşları yüzde 30 artışla yıllık 40 bin sterline çıktı.

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#İngiltere#Benzin#Doğalgaz