İngiltere'de büyük kriz! 100'den fazla okul kapatıldı sırada hastaneler ve mahkemeler var...

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İngiliz yetkililer kapatılan okulların yapımında kullanılan güçlendirilmiş otoklavlanmış gaz beton ya da gözenekli beton (RAAC) olarak bilinen malzemenin çökme riski bulunduğunu belirtiliyor.

Etkilenen okullar yeni düzenlemelere gitmek zorunda kalırken, öğrencilere uzaktan eğitim yapacakları, geçici sınıflarda ders görecekleri veya farklı okullara gidecekleri bildirildi.



Guardian gazetesine konuşan bir öğretmen durumu 'tam bir kabus' olarak nitelendirdi.

İngiliz hükümeri güçlendirilmiş otoklavlanmış gaz beton (RAAC) kullanılan 104 okula, tavanların desteklenmesi gibi güvenlik önlemleri alınana kadar etkilenen binaları derhal kapatmalarını emretti.Eğitim Bakanı Gillian Keegan, kararın malzemeyle ilgili "yeni kanıtların" elde edilmesi üzerine alındığını ve hükümetin "temkinli bir yaklaşım" benimsediğini söyledi.

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Kararın okulların açılmasına sayılı günler kala alınması öğrencileri ve velileri öfkelendirirken, sendikalar ve muhalefet partileri hükümeti daha önce harekete geçmemekle eleştiriyor.

Hükümet yaptığı açıklamada, 1994'ten beri bazı kamu binalarının gaz beton içerdiğini bildiğini ve 2018'den beri durumlarını takip ettiğini belirtti.

İNGİLİZ BASINI HARİTALARLA LİSTELERİ YAYINLADI

Hükümet, yeni dönemde kapalı tutulacak okulların isimlerini açıklayacağını duyururken İngiliz medyası sunduğu haritalarla kapatılan okulların listesini yayınladı.



İngiliz Dailymail gazetesinin hazırladığı liste

Guardian gazetesi gaz beton krizini mercek altına aldığı haberinde uzman görüşlerine yer verdi ve İngiltere'de büyüyen bina krizinin okulların ötesine geçerek hastane ve mahkeme gibi diğer kamu binalarına da yayılabileceğini yazdı.

Loughborough Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği ve malzeme profesörü Chris Goodier "sorunun boyutu okullardan çok daha büyük" dedi.

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Yapı Mühendisleri Enstitüsü Başkanı Matthew Byatt ise 1960'ların sonu ile 1990'ların başı arasında inşa edilen düz çatılı tüm yüksek binaların Raac içerebileceğini söyledi.



Gaz beton 1950'ler ile 1990'lar arasında çatılarda, zeminlerde ve duvarlarda kullanılan hafif bir beton.

Standart betona göre daha ucuz bir alternatif.

Gazlı, yani "hava kabarcıklı" olduğu için daha az dayanıklı. Yaklaşık 30 yıllık sınırlı bir ömrü var. Yapısal olarak normal betonarmeden önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Loughborough Üniversitesi'ne göre, on binlerce gaz beton panelleri halihazırda kullanımda ve "birçoğu aşınma, yıpranma ve bozulma belirtileri gösteriyor".

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Sağlık ve Güvenlik İdaresi, gaz betonun artık ömrünü tamamladığını ve "çok az belirtiyle veya hiç fark edilmeden çökebileceğini" söylüyor.

Yapısal Güvenlik Komitesi de bir açıklama yaparak, "Beton olarak adlandırılmasına rağmen, gaz beton geleneksel betondan çok farklıdır ve yapılış şekli nedeniyle çok daha zayıftır" dedi.