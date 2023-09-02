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ABD'yi ayağa kaldıran görüntüler: Polis siyahi hamile kadını vurarak öldürdü

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#Abd#Polis#Siyahi Kadın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 12:25

ABD’nin Ohio eyaletinde aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadın Ta’Kiya Young’un son anları, polisin vücut kamerasına yansıdı.

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Ta'Kiya Young (21), 24 Ağustos tarihinde hırsızlık şüphesiyle polis tarafından aracından inmesi emredilmiş ancak emre karşı gelerek aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başlamıştı.

Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti. Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşarak eleştirilere cevap verdi.

ABDyi ayağa kaldıran görüntüler: Polis siyahi hamile kadını vurarak öldürdü

Açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young’ın avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.

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#Abd#Polis#Siyahi Kadın

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