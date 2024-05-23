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İngiltere 'kanıtımız var' dedi! 'Rusya ve Çin silahlar konusunda işbirliği yapıyor'

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#Grant Shapps#Çin#Rusya
İngiltere kanıtımız var dedi Rusya ve Çin silahlar konusunda işbirliği yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 11:49

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Çin ve Rusya’nın Ukrayna’da kullanılan silahlar konusunda iş birliği yaptığına ilişkin ‘kanıtlarının’ olduğunu öne sürdü.

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Londra Savunma Konferansı’nda açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Shapps, “Bugün Rusya ve Çin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere savaş ekipmanları konusunda iş birliği yaptıklarına dair elimizde kanıtlar olduğunu açıklayabilirim. Putin'in Pekin'e yaptığı resmi ziyaretten ve tam ölçekli işgalden bu yana Rusya ile Çin arasındaki ticaretin yüzde 64 artmasından da gördüğümüz gibi, birbirlerinin arkasını kolluyorlar” dedi.

“UKRAYNA, KARADENİZ’E HAKİM”

Shapps, Ukrayna’nın filosu olmamasına rağmen Karadeniz’e ‘hakim’ olduğunu belirterek, “İyi haber şu ki Ukrayna, şu anda önemli bir baskı altında olmasına rağmen, Rus güçlerini ilk ele geçirdikleri toprakların yüzde 50'sinden fazlasından geri aldı. Ukrayna, donanması olmamasına rağmen, Karadeniz'de hakim durumda. Rusya'nın filosu olan Karadeniz filosu, Ukrayna'nın uzun menzilli silahları ve insansız hava araçlarından oluşan etkileyici ordusunun erişemeyeceği bir yere çekildi” ifadelerini kullandı.

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#Grant Shapps#Çin#Rusya

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