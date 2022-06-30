İngiliz liderden tuhaf açıklama! Johnson: Putin kadın olsaydı...

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Alman yayın kuruluşu ZDF’ye verdiği röportajda cinsiyet eşitliği ve eğitimin önemi üzerine konuşan Johnson, güçlü pozisyonlarda daha çok kadın olması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Putin kadın olsaydı, ki bariz şekilde değil, ama olsaydı bu çılgın maço işgali ve şiddeti başlatmazdı diye düşünüyorum. Toksik erkekliğin mükemmel bir örneğini görmek istiyorsanız Putin’in Ukrayna’da yaptıklarına bakın.”

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise ‘küçük adam sendromu’ olan Putin’in dünyaya yönelik ‘maço’ bir bakış açısı olduğunu savundu.

KREMLİN’DEN TUHAF YANIT

Johnson’un sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ünlü psikolog Sigmund Freud hayattayken, Johnson’un sözünü ettiği kişiliğe sahip bir denek bulsaydı herhalde çok mutlu olurdu” ifadesini kullandı.