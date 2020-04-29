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Dünya
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İlk test başarılı

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İlk test başarılı
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İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının geçtiğimiz ay yapılan denemelerinin olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı. Aşının ABD’de altı maymuna uygulandığı ve 28 gün sonra hepsinin sağlıklı olduğu gözlendi.

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı geçtiğimiz ay ABD’deki Montana Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde makak maymunları üzerinde denendi. Maymunlar aşıdan önce düşük dozlarda, sonrasında ise yüksek dozda COVID-19’a maruz bırakıldı. Dört hafta sonra test edilen 6 maymunun da sağlıklı olduğu gözlendi. Makak maymunları insana benzer fizyolojileri olduğu için bu tür deneylerde sık sık kullanılıyor.

6 BİN KİŞİDE TEST EDİLECEK

Ancak aşının insanlarda aynı etkiyi sağlayıp sağlamayacağı henüz belli değil. Uzmanlar gelecek hafta neticelerin diğer bilim insanları ile paylaşılacağını sonra da sonuçların makale olarak yayımlanacağını kaydetti. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının önümüzdeki günlerde insanlar üzerinde denemeleri başlayacak. Bu testlere 6 bin gönüllünün katılması planlanıyor.

İlk test başarılı

BILL GATES UYARDI: AŞI 2 YILI BULABİLİR

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronaya karşı geliştirilecek aşının bir yıldan önce seri üretime hazır hale gelmeyeceğini, hatta bu sürenin iki yıla kadar çıkabileceğini de söyledi. Koronavirüsle mücadele için 250 milyon dolar bağışta bulunan Gates “Şu anda 100’den fazla aşı geliştirme çabası var. Yapmamız gereken bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak” dedi.

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