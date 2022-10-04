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İlhaklar Kiev’i durdurmadı! Ukrayna cephede hızını arttırdı

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#Ukrayna#Rusya#İlhak
İlhaklar Kiev’i durdurmadı Ukrayna cephede hızını arttırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Moskova dört bölgeyi ilhak ederken, Ukrayna’nın doğudaki ilerleyişi hız kazandı. Kremlin müttefiki Çeçen lider Kadirov, “Nükleer silah kullanma zamanı geldi” diye çağrıda bulunurken Pekin ise “Nükleer silah, ateşe benzin dökmek anlamına gelir” diyerek uyarıda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna savaşında Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerini ilhak etme kararı almasının ardından karşı saldırıya geçen Ukrayna ordusu, Rus birliklerini önüne katarak kovalamaya başladı. İki gün önce Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman kasabasının geri alınmasının ardından durmayan Ukrayna ordusu, dün itibariyle son 48 saatte yaklaşık 120 kilometrekarelik alanı kontrolü altına aldı.

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DUMA’DAN İLHAKA ONAY

Bu arada Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma dün, söz konusu dört bölgenin Rusya’ya katılımını onayladı. Cephede ise Ukrayna ordusu Lugansk bölgesinde ilerlemeye devam ederek, iki ay önce kaybettiği Lisiçansk ve Severodonetsk kapılarına dayandı. Araziye yayılmış yüzlerce müfreze bölüğü şeklinde ilerleyen Ukrayna birlikleri, Rusların büyük hedef belirlemesine ve ağır silahlarını kullanmasına fırsat vermiyor.

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İlhaklar Kiev’i durdurmadı Ukrayna cephede hızını arttırdı

HERSON’DA HAREKETLİLİK

Rusya açısından ikinci kritik gelişme Herson bölgesinde yaşanıyor. Ukrayna ordusu, aylar sonra burada da karşı hamleye başladı. Dün Herson bölgesinde Dinyeper nehri üzerindeki Mihaylovka yerleşim birimini ele geçiren Ukrayna, bölgede bulunan yaklaşık 80 bin kişilik Rus kuvvetini kuşatma girişimini başlattı. Kuşatmanın tamamlanması durumunda Rusya savaştaki en büyük yenilgisini almış olacak.

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KREMLİN’DEN YANIT

Cephedeki gelişmelerin ardından Kremlin yandaşlarından Çeçen lider Ramazan Kadirov, “Taktik nükleer silahları kullanma zamanı gelmiştir” dedi. Kadirov’un açıklamasına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kadirov’un endişelerini anlamak mümkün ancak hangi şartlarlar altında nükleer silah kullanacağımız askeri doktrinimizde yazılı” yanıtını verdi. Kadirov ayrıca reşit olmamış üç oğlu Ahmet (16), Eli (15) ve Adam’ı (14) cepheye göndermeye hazır olduğunu söyledi.

PEKİN UYARDI

Olası nükleer silah kullanımına yönelik Çin’den ilk kez uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna savaşında nükleer silahların devreye girmesi krizi çözmeyeceği gibi çok daha büyük felakete yol açacak ve ateşe benzin dökmek anlamına gelecek” denirken, taraflara uzlaşma çağrısı yapıldı.

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İlhaklar Kiev’i durdurmadı Ukrayna cephede hızını arttırdı

AUSTİN İLERLEYİŞİ DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna’nın ilerleyişi ABD’nin de gündeminde. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, CNN’e yaptığı açıklamada sahadaki değişimi Ukraynalı askerlerin becerilerine ve ABD ile NATO müttefikleri tarafından sağlanan silahlara, özellikle de HIMARS’ı (Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi) stratejik olarak kullanmalarına bağladı. Austin’e göre Ukrayna ordusu, doğudaki Harkiv’de çok başarılı oldu, güneydeki Herson’da ise daha yavaş olsa da ilerleme kaydediyor.

Öte yandan Amerikalı eski CIA Direktörü ve emekli General David Petraeus, “Eğer Putin, nükleer silah kullanırsa ABD ve müttefikleri Ukrayna’daki Rus askerlerini ve ekipmanlarını yok eder ve Karadeniz’deki gemilerini de batırır” dedi.

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#Ukrayna#Rusya#İlhak

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