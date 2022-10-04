Türkiye’yi yakan cam kırıkları! Bardaki vahşi cinayete tepki yağdı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfetişi olan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp, Ali Gündüz’ün eşi ve bir kadın arkadaşlarıyla cumartesi gecesi Çankaya ilçesi Çayyolu semtindeki ‘Casetta’ isimli eğlence mekânına gitti. Grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener’den bir şarkı istedi.

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‘ŞARKIYI ÖYLE SÖYLEME’

Şener, istenilen şarkıyı “karaoke” şeklinde söyleyince İlker Karakaş, “Karoke yapmadan şarkıyı söyle” dedi. İddiaya göre Şener’in “İşime karışma” demesi üzerine çıkan tartışma büyüdü, masadakiler de tartışmaya katıldı. Mekân çalışanları araya girerek, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi. Barın kapanmasına kadar eğlenmeye devam eden grup, gece 02.30’da dışarı çıktı. Bu sırada mekândan çıkan müzisyen Şener ile yine tartışmaya başladılar.

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BAŞINDA ŞİŞE KIRDILAR

İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine İlker Karakaş elindeki şişeyle müzisyen Şener’in başına vurdu. Şişe Şener’in başında kırıldı, Ali Gündüz ile Semih Soyalp de olaya karıştı ve müzisyeni darp etmeye başladı. Saldırı sırasında Onur Şener’in cam kırıklarıyla boğazında, yüzünde derin kesikler oluştu. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri geldi. Hemen hastaneye sevk edilen Onur Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÜÇÜK CEYLA BABASIZ KALDI

45 yaşındaki Onur Şener, 5.5 yaşında Ceyla adında bir kız çocuk babasıydı. TED mezunu olan Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasıyla tanındı. “Show Must Go On” şarkısıyla büyük beğeni alan ve tüm jüri üyelerinin hayranlığını kazanan Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Ankara’da birçok mekanda sahne alan Şener, bir de albüm çıkarmıştı.

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GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: CAM SESİ DUYDUK ONUR YERE DÜŞTÜ

Onur Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu yaşananları şöyle anlattı:



“O gece mekâna yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar.



KANLAR İÇİNDEYDİ



Şahdamarı kesilmiş. Polis geldi. Birkaç kişiyi gözaltına altına aldı. Durumu ağırdı. Kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yoktu. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntısı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı.”

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ZARİF BİR BEYEFENDİYDİ



Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan ise, “Onur, çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş. Bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur’u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur’un şahdamarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık. Centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle” diye konuştu.

CANİLERİN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ: İKİSİ MÜFETTİŞ BİRİ MÜHENDİS

Müzisyen cinayetinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında iş müfettişi olan Ali Gündüz ve İstanbul Grup Başkanlığı’nda iş müfettişi olan İlker Karakaş ile TAİ’de elektrik mühendisi olan Semih Soyalp, şüpheli olarak gözaltına alındı. Ayrıca o gece yanlarında bulunan G.G. ve J.E.’ye de şüpheli ve bilgi sahibi olarak gözaltı işlemi yapıldı. Eğlence mekanının sahibi Doğu K. de bilgisine başvurulmak üzere Emniyet’e götürüldü.

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‘BİZ DEĞİL İLKER YAPTI’

Kırık cam parçalarıyla ellerinden yaralandığı için tedavilerinin ardından gözaltına alınan Gündüz ve Soyalp, ilk ifadelerinde, “İlker Karakaş müzisyene, ‘Karaoke yapmadan şarkıyı canlı söyle’ dedi. Onur Şener de ‘İşime karışma’ karşılığı verince tartışma çıktı. Tartışma mekân dışına taşındı, burada kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalıştık, İlker Karakaş’a engel olmaya çalışırken cam kırıkları nedeniyle elimizden yaralandık. Olayı İlker yaptı, biz engellemeye çalıştık” dedi. İlker Karakaş ise Şener’i kendisinin öldürmediğini iddia etti ve şunları söyledi: “23.30’da bara gittik. Sahnede ismini bu olay vasıtasıyla öğrendiğim Onur Şener ve tanımadığım 3 bayan vardı. Karakoe şeklinde arka taraftan sadece fonda müzik çalıyordu. Şarkı yüzünden Onur Şener’le tartışma çıktı, bana küfretti. Daha sonra dışarı çıktık. Şener’in sinirli bir şekilde mekân içerisinde yarım kalan hesabını görmek için yanımıza geldiğini ve kızlara saldıracağını düşündüğüm için sağ elimdeki bira bardağını ona savurdum. Bardağın çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Onur da bana yumruk attı. İkimiz yere düştük. Onur sırtüstü ben de Onur’un üzerine doğru düştüm. Yerde de 1 kere sağ elimle Onur’a doğru yumruk savurdum. Bu esnada elimde herhangi bir şey yoktu.”

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ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G. ile J.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 36 yaşındaki Ali Gündüz’ün suç kaydı bulunmazken 36 yaşındaki Semih Soyalp’in ‘taksirli yaralama’dan kaydı olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki İlker Karakaş’ın ‘hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ olmak üzere iki ayrı suçtan, masadaki kadın arkadaşları 36 yaşındaki J.E.’nin ise ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI... ONUR’UMUZU BİZDEN ÇALDILAR

Müzisyen Onur Şener, dün Ankara’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şener için İsmet Oğultürk Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

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Törene Şener’in ailesi, sevenleri, sanatçı dostlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ, cenaze namazı öncesinde aileye taziyelerini iletti. Helallik alınmasının ardından tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürülen Şener, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anne Leyla Şener, çok acı çektiğini belirterek konuşmakta zorlanırken, baba Erhan Şener, olayın takipçisi olacaklarını söyledi ve “Oğlumuzu bizden çaldılar” dedi. Onur Şener’in sanatçı dostları da yaşanan olaya tepki göstererek, “Bu yaşanan kaçıncı olay, biz sanatçılar değerliyiz” diye tepki gösterdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)