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İkisi de 107 yaşında... Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler

#Japonya#Guinness Rekorlar Kitabı#En Yaşlı İkiz
İkisi de 107 yaşında... Guinness Rekorlar Kitabına girdiler

İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkelerin başında gelen Japonya'da 107 yaşındaki ikiz kardeşler Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. İkiz kız kardeşler bir bakımevinde yaşamaya devam ediyor.

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Japonya'da 107 yaşlarındaki Umeno Sumiyama ve Koume Kodama "yaşayan en yaşlı ikiz" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı Komitesi, 5 Kasım 1913'te dünyaya gelen Umeno ve Kodama kız kardeşleri "yaşayan en yaşlı ikiz" olarak tescilledi.

107 yıl önce ülkenin batısındaki Şodoşima Adasında 11 kardeşin 3.'sü ve 4.'sü olarak doğan ikizler 107 yıl 330 gündür hayatlarını sürdürüyor.

Tek yumurta ikizi olan kardeşlerin doğum tarihi ise 5 Kasım 1913.

Bundan önceki rekor da 107 yıl 175 gün yaşayan Japon kız kardeşler Kin Narita ve Gin Kanie'ye aitti.

Japonyada 100 yaş üstü nüfus ilk kez 86 bini aştı

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 86 bini aştı

Bakımevinde kalan ikizlere Guinness sertifikalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları sebebiyle kargo ile ulaştırılacağı kaydedildi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 29,1'ini 65 yaş üstü kesim oluşturuyor. Bunların 86 bin 510'u ise 100 yaşın üzerinde.

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#Japonya#Guinness Rekorlar Kitabı#En Yaşlı İkiz