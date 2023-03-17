İçeriden gelen fotoğraflar olay yarattı! El Salvador'un mega hapishanesi yine dünya gündeminde...

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El Salvador'da açılan ve Amerika'nın en büyük mega hapishanesi olduğu düşünülen cezaevindeki yaşam koşulları dünya çapında tepki çekerken, Orta Amerika ülkesi 2 bin mahkumu daha yeni açılan ve inşaatı devam eden 'CECOT Terörizm Hapishanesi'ne nakletti.



Mahkumlar 40 binden fazla çete üyesini barındıracak yeni hapishaneye yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi.

Uluslararası ajansların servis ettiği görüntüler yine aynıydı: Yarı çıplak, yalın ayak, binlerce dövmeli adam elleri arkadan kelepçeli, başları öne eğilmiş bir şekilde hapishaneye giriş yaptı.

YENİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Bugün dünya medyasında büyük ilgi çeken detay ise mahkumların görüntüsünden çok tesisin içinden gelen fotoğraflar oldu.

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Ülkedeki şiddet sorunun kaynağındaki MS-13, Barrio 18 gibi çetelere adeta savaş açan Cumhurbaşkanı Nayib Bukele yönetimi daha önce açtıkları yeni hapishanenin görüntülerini paylaşmıştı ancak mahkumların kaldıkları hücrelere dair herhangi bir görüntü yoktu.



Tesisin içinden gelen son görüntüler, mahkumların şiltesiz, çıplak metal ranzalarda uyuduğunu ortaya koydu.

İngiliz Dailymail gazetesi, 100 mahkumun kaldığı her hücrede sadece iki tuvalet olduğunu belirtti.

Dev cezaevinde yemekhaneler, egzersiz odaları ve masa tenisi masaları bulunurken, bunlar sadece gardiyanların kullanımına açık.

Mahkumlar, hücrelerini yalnızca yasal duruşmalar veya penceresiz ve ışıksız ceza hücresinde cezalandırılmak üzere terk edebiliyor.



Uzun yıllardır çetelerin neden olduğu şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan ülkede ilk kez 27 Mart 2022'de ilan OHAL kararı alınan yeni kararla 12. kez uzatıldı.

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Şimdiye kadar 66 bini aşkın çete üyesinin gözaltına alındığı El Salvador'da cinayet oranı 2022 yılında yüzde 56,8 oranında düştü.



Başkent San Salvador'un 74 km güneydoğusundaki Tecoluca'da yer alan ve maksimum 40.000 suçluyu barındıracak şekilde tasarlanan hapishane 5 metre yükseklikte beton duvarlar ve elektrikli tellerle çevrilmiş durumda. Yetkililer mahkumların içeriye girdikten sonra dış dünya ile iletişim kurmasının imkansız olduğunu belirtiyor.

Hapishanedeki yaşam şartları insan hakları grupları tarafından eleştirilirken, batı medyası yeni mega hapishaneyi 'toplama kampı' olarak tanımlıyor.

