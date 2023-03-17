Hükümet meclisi baypas kararı aldı, ortalık karıştı! 'Fransa demokratik bir çöküşün eşiğinde'

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Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı son aylarda ülkede hararetli tartışmalara ve büyük protestolara neden oldu. Tasarı Perşembe günü Senato'da kabul edildi ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokarak, meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe sokma kararı aldı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYINCA PARLAMENTOYA BAYPAS

Ulusal Meclis'te tasarının yasalaşması için yeterli çoğunluk garantilenmemişti. Muhalefet milletvekilleri parlamentoyu baypas kararına tepki gösterirken, aşırı sağcı Marine Le Pen, karar sonrası Emmanuel Macron hükümeti için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Solcu La France Insoumise (LFI) (Boyun Eğmeyen Fransa) Partisi'nin lideri Mathilde Panot da, Macron'u ülkeyi bir hükümet krizine sokmakla suçladı.



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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne tarafından yapılan açıklamanın ardından başkent Paris'te sokaklar karıştı. Reformun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçmesine tepki gösteren binlerce protestocu Concorde Meydanı'nda bir araya geldi. Polis, kendisine taş atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransız haber ajansı AFP, 120 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sendikalar yasayı protesto etmeyi sürdüreceklerini ve 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.



İngiliz Telegraph gazetesi Fransa'nın "demokratik bir çöküşün" eşiğinde olduğunu belirttiği haberinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Parlamento'da yuhalandığını yazdı.

Muhalefetin hükümete gensoru önergesi konusunda birleştiğine dikkat çeken gazete bu durumda başbakanın istifa etmek zorunda kalabileceğini ve Macron'un parlamentoyu feshedebileceğini öne sürdü.

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Guardian gazetesi de Macron'un planlarını devreye sokmak için özel yetkilerini kullandığına dikkat çekti ve başbakana yoğun bir istifa baskısı olduğunu belirtti.



Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, hükümete, bir yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylamaya sunmadan geçirmesini sağlar. Ancak muhalefet milletvekilleri, hükümete 24 saat içerisinde gensoru önergesi yöneltebilir. Gensoru önergesi, yeterli sayıdaki milletvekili tarafından desteklenirse, hükümet düşer ve yasa tasarısı reddedilir. Gensoru önergesi milletvekillerinden yeterli desteği alamaz ise yasa tasarısı kalır.



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Emeklilik yasasında yapılmak istenen düzenlemenin en fazla tartışma yaratan kısmı emeklilik yaşı. Fransa hükümeti, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62’den 64’e çekmek istiyor.

Aynı zamanda, emeklilik maaşı için verilen katkının süresi ve miktarı da artırılıyor ve bunlar tamamlanmadan emekli maaşı alınması engelleniyor. Kamuoyu araştırmalarına göre halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı.

Ocak ayında ülke çapında yapılan protesto gösterileri ve grevlere milyonlarca kişi katılmıştı.