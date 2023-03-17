Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Hükümet meclisi baypas kararı aldı, ortalık karıştı! 'Fransa demokratik bir çöküşün eşiğinde'

Güncelleme Tarihi:

#Elisabeth Borne#Macron#Fransa
Hükümet meclisi baypas kararı aldı, ortalık karıştı Fransa demokratik bir çöküşün eşiğinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 08:00

Fransa hükümeti, emeklilik yaşını 2 yıl yükseltmeyi öngören tartışmalı emeklilik yasasında, Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakma kararı aldı. Açıklamanın ardından sonra öfkeli kalabalık sokaklara döküldü. Muhalefet Macron hükümeti için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı son aylarda ülkede hararetli tartışmalara ve büyük protestolara neden oldu. Tasarı Perşembe günü Senato'da kabul edildi ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokarak, meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe sokma kararı aldı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAYINCA PARLAMENTOYA BAYPAS

Ulusal Meclis'te tasarının yasalaşması için yeterli çoğunluk garantilenmemişti. Muhalefet milletvekilleri parlamentoyu baypas kararına tepki gösterirken, aşırı sağcı Marine Le Pen, karar sonrası Emmanuel Macron hükümeti için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Solcu La France Insoumise (LFI) (Boyun Eğmeyen Fransa) Partisi'nin lideri Mathilde Panot da, Macron'u ülkeyi bir hükümet krizine sokmakla suçladı.

Hükümet meclisi baypas kararı aldı, ortalık karıştı Fransa demokratik bir çöküşün eşiğinde

ÖFKELİ KALABALIK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Haberin Devamı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne tarafından yapılan açıklamanın ardından başkent Paris'te sokaklar karıştı. Reformun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçmesine tepki gösteren binlerce protestocu Concorde Meydanı'nda bir araya geldi. Polis, kendisine taş atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta
daha fazla video içinFransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta

Fransız haber ajansı AFP, 120 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sendikalar yasayı protesto etmeyi sürdüreceklerini ve 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı.

Hükümet meclisi baypas kararı aldı, ortalık karıştı Fransa demokratik bir çöküşün eşiğinde

MACRON YUHALANDI, 'FRANSA DEMOKRATİK ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE'

İngiliz Telegraph gazetesi Fransa'nın "demokratik bir çöküşün" eşiğinde olduğunu belirttiği haberinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Parlamento'da yuhalandığını yazdı.

Muhalefetin hükümete gensoru önergesi konusunda birleştiğine dikkat çeken gazete bu durumda başbakanın istifa etmek zorunda kalabileceğini ve Macron'un parlamentoyu feshedebileceğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Guardian gazetesi de Macron'un planlarını devreye sokmak için özel yetkilerini kullandığına dikkat çekti ve başbakana yoğun bir istifa baskısı olduğunu belirtti.

Hükümet meclisi baypas kararı aldı, ortalık karıştı Fransa demokratik bir çöküşün eşiğinde

ANAYASANIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI NEYİ İÇERİYOR?

Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, hükümete, bir yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylamaya sunmadan geçirmesini sağlar. Ancak muhalefet milletvekilleri, hükümete 24 saat içerisinde gensoru önergesi yöneltebilir. Gensoru önergesi, yeterli sayıdaki milletvekili tarafından desteklenirse, hükümet düşer ve yasa tasarısı reddedilir. Gensoru önergesi milletvekillerinden yeterli desteği alamaz ise yasa tasarısı kalır.

Hükümet meclisi baypas kararı aldı, ortalık karıştı Fransa demokratik bir çöküşün eşiğinde

HÜKÜMET NEDEN ISRAR EDİYOR?

Haberin Devamı

Emeklilik yasasında yapılmak istenen düzenlemenin en fazla tartışma yaratan kısmı emeklilik yaşı. Fransa hükümeti, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62’den 64’e çekmek istiyor.

Aynı zamanda, emeklilik maaşı için verilen katkının süresi ve miktarı da artırılıyor ve bunlar tamamlanmadan emekli maaşı alınması engelleniyor. Kamuoyu araştırmalarına göre halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı.

Ocak ayında ülke çapında yapılan protesto gösterileri ve grevlere milyonlarca kişi katılmıştı.

Gözden KaçmasınIrakta gizemli kaza Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lıIrak'ta gizemli kaza! Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elisabeth Borne#Macron#Fransa

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

#Deprem
Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti Neleri değiştirecek Düşüncesi bile heyecanlandırıyor

Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti! Neleri değiştirecek? 'Düşüncesi bile heyecanlandırıyor'

#Sağlık
Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig