Husiler yine BAE’yi hedef aldı

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YEMEN’deki İran destekli ayrılıkçı Şii Husiler, bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) hedef aldı. Son saldırı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un bu ülkeyi ziyareti sırasında meydana geldi. Söz konusu olayda kimse yaralanmadı.

SİVİL UÇUŞLAR AKSAMADI

BAE yönetiminden yapılan açıklamada, “balistik füzenin havada önlendiği ve parçaların yerleşim yerlerinden uzak bir noktaya düştüğü” kaydedildi. Savunma Bakanlığı, füzenin ateşlendikten 30 dakika sonra vurulduğunu, olayın hava trafiğini etkilemediğini ve seferlerin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

BİRLİKLERİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Bu, son iki haftada Husilerin BAE’yi hedef alan üçüncü füze saldırısı oldu. Yemen’deki birliklerini 2019 yılında geri çeken BAE, operasyonlara katkısını azaltmış olsa da İran destekli isyancılarına karşı savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun etkin bir parçası. Saldırı sonrası İsrail tarafı, Herzog’un bu ülkedeki temaslarını planlandığı gibi sürdüreceğini açıkladı. Önceki gün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Herzog, dün Dubai’de Expo 2020 fuarını ziyaret etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, “İsrail Cumhurbaşkanı bölgede köprüler kurmak ve istikrarı desteklemek için BAE’yi ziyaret ederken, Husiler sivilleri tehdit eden saldırılar düzenlemeye devam ediyor” dedi.

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BİLGİ NOTU: İsyancı Husilerin 2014 yılında başkente girmesiyle başlayan Yemen İç Savaşı, ertesi yıl Suudi Arabistan’ın müdahalesiyle uluslararası boyut kazandı.

ÜÇ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

17 Ocak’ta, Abu Dabi’deki petrol tesisine düzenlenen dron saldırısında 3 kişi öldü. Bu Husilerin BAE’yi hedef alan ilk saldırısı oldu.

İlk saldırıdan bir hafta sonra Husiler iki balistik füze ateşledi. Füzeler başkent üzerinde havada imha edildi.

Saldırılar, İran ile nükleer müzakerelerin bocaladığı bir döneme denk geldi. Bölgedeki gerilim petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.