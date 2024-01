Hürriyet sinagogun altında kazılan tünelleri araştırdı: Sıkıntıdan kazmışlar

Haberin Devamı

ABD’nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Ortodoks Yahudilere ait Chabad-Lubavitch sinagogunun altında keşfedilen tünellerin, çevre binaların alt yapısına zarar verdiği ortaya çıktı. New York Belediyesi’nin Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre salı sabahı olay yerine gelen yetkililer, eşi benzeri görülmemiş bir olayla karşılaşırken; Yahudi cemaatinin kazdığı 2.5 metre genişliğinde ve 1.5 metre yüksekliğindeki gizli tünellerin dört binanın altından geçtiğini ve bu yapıların temelini tehlikeye attığını saptadı. Belediyeden ayrıca “Tünelin kir, alet ve işçilerden kaynaklanan döküntüler dışında boş olduğu tespit edildi” açıklaması yapıldı.

TAHLİYE EMRİ

New York Belediyesi’nin yaptığı yazılı açıklamada, sinagogun yakınındaki binalara tahliye emri verildiği ortaya çıktı. Belediye sözcüsü Andrew Rudansky, “Mühendislerimiz, tüneli oluşturmak için yapılan kazı çalışmasının, iki binaya zarar verdiğini ve her iki binada da yapısal dayanıklılık sorunlarına neden olduğunu belirledi. Yapısal dayanıklılık endişeleri nedeniyle her iki tek katlı bina için tahliye emre çıkardık” dedi.

‘İYİ NİYETLİ ÇOCUKLAR’

Olay yerindeyken Yahudi cemaati üyelerinin gelip bizimle konuşmaya ve cemaatin pazartesi günkü olaydan sonra ortaya koyduğu resmi söylemi yaymaya çalışması dikkat çekiciydi. İsminin verilmesini istemeyen bir cemaat üyesi, “Bu kazı çalışmaları sırasında cemaat önderlerinin ve diğer cemaat üyelerinin hiç haberi olmadı mı?” şeklindeki soruma şu cevabı verdi: ““Bazı gençlerin iyi niyetli olarak yaptığı şey. Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. COVID-19 zamanında sıkıldıklarında sinagoglarını büyütmek için yapmışlar. Hiçkimseye haber vermeden kendi başlarına bu işe girişmişler.” Ayrıca orada bulunduğumuz sırada muhtelif zamanlarda Yahudi cemaati üyelerinin yanımıza gelip, “Yahudi misiniz? Neden buradasınız? Bizi deli gibi göstermeye mi çalışıyorsunuz? Burada gizli tünel falan yok” gibi ifadeler kullanması da dikkat çekti.

Polise direnen Yahudi cemaati üyeleri gözaltına alındı.

GÖÇMENLERİ ÇALIŞTIRMIŞLAR

- New York Post gazetesinin ulaştığı bilgiler ise Yahudi cemaatinin açıklamalarla örtüşmüyor. Tünelin kazılması için “göçmen işçilerin” işe alındığı ve kazıyı çoğunlukla Meksikalıların yürüttüğü iddia ediliyor. Bu denli büyük bir tünelin kazılması sırasında cemaatten kimsenin haberdar olmadığı iddiası ve kazı sırasında ortaya çıkacak hafriyatın gizli biçimde nasıl yok edileceği sorularının cevabı hala verilebilmiş değil.

TÜNEL KAPATILIYOR

Pazartesi günü sinagogun içinde cemaat üyeleri ve polis memurları arasında yaşanan arbede, tünelin kapatılması için getirilen çimento kamyonu üzerinden çıkmıştı. Dün olay yerinde yaptığım incelemeler sırasında iki kamyondan hâlâ içeriye çimento dökülmekteydi.