Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

HÜRJET Almanya basınında ses getirdi

Güncelleme Tarihi:

#Hürjet#ALMANYA#Dünya
HÜRJET Almanya basınında ses getirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 13:24

Türkiye savunma sanayisi, dünyanın da dikkatini çekiyor. Almanya'da yayımlanan havacılık ve uçuş inceleme dergisi, Türkiye’nin geliştirdiği eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'e yer verdi.

Haberin Devamı

Türkiye, milli savunma sanayii ürünleri ile yine gündemde.

Bu kez, jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET Alman basınında çıktı.

Almanya'nın havacılık ve uçuş inceleme dergisi Flugrevue TUSAŞ'ın geliştirdiği uçağı mercek altına aldı. TRT Haber'in haberine göre, dergi HÜRJET'in teknik özelliklerine yer verdi.

Türk havacılık uzay sanayi yani TUSAŞ'ın projeyi 2017'de kendi öz kaynakları ile başlattığı vurgulandı.

Gözden Kaçmasın

ABDli senatörlerden skandal Türkiye çağrısı... Bidena mektup yazdılarABD'li senatörlerden skandal Türkiye çağrısı... Biden'a mektup yazdılar!Haberi görüntüle

İlk uçuşun "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi" anısına 18 Mart’ta yapılacağı bilgisi paylaşıldı, HÜRJET'in Almanya'ya ihraç edilebileceği ifade edildi.

TUSAŞ'ın son rötuşlarını yaptığı HÜRJET, motorunu çalıştırdı. Sıra uçuşta. Eğitim ve hafif taarruz uçağı, yaklaşık 14 metre uzunluğa ve 9 buçuk metre kanat açıklığına sahip olacak.

Yaklaşık bin 720 kilometre hıza ulaşabilecek. 45 bin fit seviyesinde uçabilecek.

Haberin Devamı

HÜRJET'in 2025 yılında TSK envanterine girmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürjet#ALMANYA#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim?

#Pijama Partisi
Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme