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Hollanda’da sarı kodlu kar alarmı

#Hollanda#KAR#Alarm
Hollanda’da sarı kodlu kar alarmı

Hollanda’da bugün etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sarı kod uyarısı verildi.

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Hollanda’da bugün öğle saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı için sarı kodlu alarm verildi. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda başlayacak kar yağışının cuma sabahına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi. Enstitü ayrıca, yağış sonrası yollarda oluşabilecek kaygan zemin nedeniyle özellikle yarın vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Oluşabilecek tehlikelere karşı yarın öğleden sonra ülkede sarı kod ilan edildi.

Kar yağışının cuma günü ülkeyi terk etmesi ve kuzey bölgelerden başlayarak karın erimesi bekleniyor.

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#Hollanda#KAR#Alarm

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