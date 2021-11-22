Hollanda Başbakanı Rutte, Kovid-19 tedbirlerini protesto edenlere "aptallar" dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
Kanıyla Beni Ragıp vurdu yazmıştı Ağlatan karar...Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! Ağlatan karar...#İstanbul
Hollanda yangın yeri Başbakan çok sert çıktı: Aptallar...Hollanda yangın yeri! Başbakan çok sert çıktı: Aptallar...#Koronavirüs
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şimdiye kadarki en güçlü kanıt Bu şehirlerde yaşayanlar koronavirüsü ağır geçiriyor...Şimdiye kadarki en güçlü kanıt! Bu şehirlerde yaşayanlar koronavirüsü ağır geçiriyor...#Koronavirüs
Kötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözlerKötü haberler peş peşe geliyor... Alman bakandan korkunç sözler#Koronavirüs
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda Başbakanı Rutte, Kovid-19 tedbirlerini protesto edenlere "aptallar" dedi

#Koronavirüs#Kovid-19#Protesto
Hollanda Başbakanı Rutte, Kovid-19 tedbirlerini protesto edenlere aptallar dedi

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı üç gündür devam eden eylemlerde polisle çatışan göstericiler için "aptallar" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Rutte, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma akşamı Rotterdam şehrinde başlayan ve ülkenin birçok şehrine yayılan Kovid-19 ve zorunlu aşı protestolarına ilişkin "protesto görüntüsü altında düpedüz şiddet uygulandığını" savundu ve  polisle çatışan göstericiler için "aptallar" ifadesini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Hollandada şiddet cümbüşü Sokakları ateşe verdiler...Hollanda'da şiddet cümbüşü! Sokakları ateşe verdiler...Haberi görüntüle

BUNLARIN PROTESTO İLE ALAKASI YOK

Protestocuların polis, itfaiye ve ambulanslara saldırdığını kaydeden Rutte, "Bunların protesto ile alakası yok." dedi.

Uzun süren Kovid-19 kaynaklı belirsizliklerin toplumda fazlasıyla huzursuzluk yarattığını belirten Rutte, "Fakat hiçbir zaman bu aptalların sadece mutsuz oldukları için bizi koruyan insanlara karşı düpedüz şiddet kullanmalarını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

PROTESTOLAR ROTTERDAM'DA BAŞLADI

Hollanda'nın Rotterdam kentine cuma akşamı başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

Göstericilerin havai fişek kullandığı ve dükkanlara saldırdığı olaylarda polis araçları ateşe verildi.

Güvenlik güçlerince TOMA'ların kullanıldığı ve uyarı ateşlerinin açıldığı gösterilerde Rotterdam'da 51, Lahey'de 19, Urk'da 8, Roermond ve Stein'de 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Kovid-19#Protesto

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale