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Hollanda'da şiddet cümbüşü! Sokakları ateşe verdiler...
Avrupa'daki ülkelerin artan koronavirüs enfeksiyonlarını dizginlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından ayaklanmalar patlak verdi. Rotterdam'da başlayan şiddet dalgasının diğer şehirlere yayılmasından endişe duyuluyor.
Avrupa yükselen koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için peş peşe sert tedbirler alıyor. Dün Avusturya ülke genelinde 20 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan ederken Hollanda ise aşısızlara toplu taşımayı yasaklamıştı.
Liman kentinin merkezinde toplanan isyancı kalabalık arabaları ateşe verdi, kendilerine müdahale etmek isteyen polislere ise taş ve sopalarla saldırdılar.
Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, ayaklanmaları "şiddet cümbüşü" olarak nitelendirdi ve "Polisler sonunda kendilerini savunmak için silahı kullanma ihtiyacı hissetti" dedi.
AVUSTURYA DA DİKEN ÜSTÜNDE
Avusturya, Avrupa'da koronavirüs aşılarını zorunlu hale getiren ilk ülke oldu. Alınan sert kararlar sonrası halk arasında öfke dalgası büyüyor.