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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20 Kasım 2021 - 09:32 | 

Hollanda'da şiddet cümbüşü! Sokakları ateşe verdiler...

Avrupa'daki ülkelerin artan koronavirüs enfeksiyonlarını dizginlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından ayaklanmalar patlak verdi. Rotterdam'da başlayan şiddet dalgasının diğer şehirlere yayılmasından endişe duyuluyor.

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Avrupa yükselen koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için peş peşe sert tedbirler alıyor. Dün Avusturya ülke genelinde 20 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan ederken Hollanda ise aşısızlara toplu taşımayı yasaklamıştı.
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Benzer uygulamaların Hollanda'da da uygulanacağı iddiası ülkede ortalığı karıştırdı. Hükümetin aşısız insanlara kısıtlamalar getirme planlarına karşı düzenlenen bir gösteride durum kontrolden çıktı.
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Liman kentinin merkezinde toplanan isyancı kalabalık arabaları ateşe verdi, kendilerine müdahale etmek isteyen polislere ise taş ve sopalarla saldırdılar.
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Polis durumun kontrolden çıkması üzerine göstericilere ateş ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis sözcüsü Patricia Wessels, "Durum hayati tehlike arz ettiği için doğrudan ateş edildi" dedi.
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İsyancılar peş peşe havai fişekler atıp, her köşe başında ateş yakarken yetkililer şehrin ana tren istasyonunu kapattı.
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Polisin yaptığı açıklamaya göre karanlık gecede onlarca kişi tutuklandı ve en az 7 kişi yaralandı. Yerel basın, ayaklanmaya futbol holigan çetelerinin karıştığını söyledi.
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Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, ayaklanmaları "şiddet cümbüşü" olarak nitelendirdi ve "Polisler sonunda kendilerini savunmak için silahı kullanma ihtiyacı hissetti" dedi.
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Hollanda'da son günlerde rekor sayıda koronavirüs vakası görüldü ve bir hafta önce yeni bir kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.
9AVUSTURYA DA DİKEN ÜSTÜNDE

AVUSTURYA DA DİKEN ÜSTÜNDE

Avusturya, Avrupa'da koronavirüs aşılarını zorunlu hale getiren ilk ülke oldu. Alınan sert kararlar sonrası halk arasında öfke dalgası büyüyor.
10GÖSTERİ ÇAĞRILARI

GÖSTERİ ÇAĞRILARI

Cumartesi günü Viyana'da 10.000 kişilik bir yürüyüşün ardından yenis gösteri çağrıları yapılıyor. Yetkililer öfke dalgasının şiddete dönüşmesinden endişeli.
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Düşük aşı alımı, erken aşılanan insanlar arasındaki bağışıklığın azalması ve hükümetlerin yaz boyunca kısıtlamaları gevşetmesi nedeniyle vakalar Avrupa'da giderek artıyor .
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OurWorldInData'dan alınan rakamlara göre , AB ortalaması son haftalarda dört katına çıktı.
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