Hizbullah 'eşi benzeri görülmemiş öfke günü' çağrısı yaptı, İran 'süre doldu' dedi! Protestolar gece boyu devam etti

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Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneye gerçekleştirilen ve 500 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı dünyanın dört bir yanında öfkeli protestolara yol açtı.

İRAN SÜRE DOLDU

İran'ın Suriye büyükelçiliği saldırının hemen ardından 'süre doldu' paylaşımında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada binlerce masum kadın ve çocuğu hastanede katleden İsrail'e karşı küresel birliğin zamanı geldiğini vurguladı ve 'süre doldu' dedi.



'DERHAL MEYDANLARA ÇIKIN'

Saldırı sonrası açıklama yapan Hizbullah bugün (18 Ekim) için 'eşi benzeri görülmemiş öfke günü' çağrısında bulundu.

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"Bu saldırı İsrail ve onun sponsoru ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koydu" açıklaması yapan Hizbullah, Müslümanlardan ve Araplardan öfkelerini göstermeleri için derhal meydanlara çıkmasını istedi.

GECE BOYU PROTESTOLAR

LÜBNAN

Ellerinde Lübnan ve Filistin bayrakları ile Beyrut'taki ABD ve Fransa Büyükelçilikleri önünde toplan yüzlerce gösterici güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşı karşı kaldı.



Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail büyükelçiliği önünde toplanan protestocular hükümetten büyükelçiliği kapatmasını ve İsrail'le yapılan barış anlaşmasını iptal etmesini istedi.

Polis büyükelçilik önünde toplanan binlerce göstericiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

İRAN

Tahran'daki binlerce protestocu günün erken saatlerinde Tahran'ın merkezindeki Filistin Meydanı'nda, İngiliz ve Fransız büyükelçiliklerinin önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ile slogan atan göstericiler büyükelçilik binasının duvarlarına yumurta fırlattı.



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Ellerinde Filistin bayraklarını sallayan her yaştan yüzlerce gösterici, Trablus sokaklarından yürüyüp Şehitler Meydanı'na geldi ve Gazze halkına destek sloganları attı.

IRAK

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da yüzlerce kişi sokaklara döküldü. İsrail karşıtı sloganlar atarak Yeşil Bölge'ye giden köprüyü geçmeye çalışan protestocular güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

AVRUPA

Almanya'nın başkenti Berlin'de Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sonnenallee Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanıldı.



İspanya'daki göstericiler Başkent Madris'de yer alan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail 'in Hollanda Büyükelçiliği önüne gelen protestocular ise Gazze halkına destek sloganları attı.

ABD VE KANADA

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ABD’nin New York kentinde toplanan göstericiler de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Kanada'daki göstericiler Ottawa'da bulunan Başbakanlık Ofisinin önünde toplandı.

