Dünya basını İsrail'in hastane saldırısını böyle gördü! Yürek yakan görüntü: Cansız bedenlerin önünde basın açıklaması

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İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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CNN International 'İsrail ablukası tıbbi müdahaleyi sekteye uğratırken, Gazze'deki hastane patlamasında yüzlerce kişi öldü' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Filistinli yetkililer, ölümcül olaydan İsrail'in devam eden hava saldırılarını sorumlu tuttu. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri, hastane saldırısıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.'

ABD merkezli Wall Street Journal'ın manşeti ise 'Filistinli Yetkililer, Gazze Hastanesindeki Patlamada 500'den Fazla Öldüğünü Söyledi' oldu.

FİLİSTİNLİ DOKTORDAN YÜREK BURKAN SÖZLER

Dr Ziad Shehadah, Al Jazeera'ya şunları söyledi;

'Olanlar korkunç çünkü bu insanların hepsi sivil. Evlerinden kaçtılar ve güvenli olduğuna inandıkları bir yere, uluslararası hukuka göre güvenli bir yer olan hastaneye ulaştılar. İnsanlar kendilerinin daha tehlikeli olduğunu düşünerek evlerini terk ediyor ve güvende olmak için okullarımıza, hastanelerimize taşınıyorlar. Ve bir dakika içinde hepsi hastanede öldürüldü.'

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CANSIZ BEDENLERİN ÖNÜNDE BASIN TOPLANTISI

Middle East Eye ise hastane yetkilisinin basın toplantısı yaptığı anları yayınladı. Görüntülerde kürsünün önünde cansız çocuk bedenlerinin olduğu görüldü.

Hastane yetkilisi, İsrail ordusunun hastanesinin çevresine daha önce uyarı füzeleri attığını söyledi. Politico Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözlerini öne çıkardı.

Haberde 'Michel Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalamakla suçlanmasının ardından sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi' denildi.

İngiliz Financial Times, Ürdün'ün Gazze hastanesindeki ölümcül patlamanın ardından Biden zirvesini iptal ettiğini yazdı.

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'SOKAKLARDA CESETLER VAR'

AFP haberinde Filistinli Jamil Abdullah'ın şu sözlerine yer verdi;

'Sokaklarda cesetler var. Binalar abluka altındaki bölgeden kaçmayı ümit edenlerin üzerine yıkılıyor.'

Foreign Policy haberinde 'Hamas İsrail'i suçluyor, ancak İsrail ordusu bunun Filistin İslami Cihad'ı tarafından fırlatılan başarısız bir roket olduğunu söylüyor' ifadesine yer verdi.

Hindistan merkezli NDTV 'Gazze Hastanesinde Ölen 500 Kişinin Ardından İsrail ve Hamas birbirini suçladı' başlığını attı.

Haberde İsrail'in suçu Gazze'den yanlış ateşlenen bir rokete attığı belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın hastanenin bombalanmasının arkasında İsrail'in olduğunu söylediğini aktardı.

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İsrail merkezli Haaretz 'İsrail ordusu İslami Cihad'ı suçladı' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Times of Israel de haberinde İsrail ordusunun iddiasına yer verdi.