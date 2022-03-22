Hitler’in toplama kamplarından kurtulmuştu... Rus bombardımanında can verdi

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Ukrayna'daki savaş 4'üncü haftasında... Ülkenin dört bir yanında çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı sindirmek için sivilleri hedef aldığı belirtilirken Harkiv'den gelen haber sivil kayıpların ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Buchenwald Vakfı İkinci Dünya Savaşı sırasında dört Nazi toplama kampından sağ kurtulan Boris Romantschenko'nun Ukrayna'nın Harkiv kentindeki dairesine isabet eden Rus bombası nedeniyle öldüğünü açıkladı.

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Oğlu ve torunundan alınan bilgilere dayanılarak yapılan açıklamada, olayın 18 Mart'ta gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Romantschenko'nun 96 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirten vakıf açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Boris Romantschenko'nun Ukrayna'daki savaşta vahşice öldürüldüğünü bildirmek zorunda kalmamız dehşet verici.'

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Romantschenko (sağdan ikinci) 2015 yılında Buchenwald toplama kampı kurbanları için düzenlenen bir anma etkinliğinde Rusça şunları söylemişti: 'İdealimiz yeni bir barış ve özgürlük dünyası inşa etmektir.' Romantschenko (sağdan ikinci) 2015 yılında Buchenwald toplama kampı kurbanları için düzenlenen bir anma etkinliğinde Rusça şunları söylemişti: 'İdealimiz yeni bir barış ve özgürlük dünyası inşa etmektir.'

FİLM GİBİ BİR HAYAT

Romantschenko, 20 Ocak 1926'da Ukrayna'nın Sumy kenti yakınlarındaki Bondari'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yahudi olmamasına rağmen, 16 yaşındayken Alman askerleri tarafından alındı ​​ve o sırada Ukraynalı nüfusa karşı Nazi sindirme politikasının bir parçası olarak zorunlu işçi olarak çalışmak üzere 1942'de Almanya'nın Dortmund kentine sürüldü.

KAÇIŞIN BEDELİ AĞIR OLDU

Buradaki çalışma kampından kaçmaya çalışan Romantschenko, başarılı olmadı ve kaçış girişimi onu 1943'te kötü şöhretli Buchenwald toplama kampına getirdi.

Romantschenko, ayrıca V2 roketlerinin yapımına yardım etmek zorunda kaldığı Peenemuende ve Mittelbau-Dora ve Bergen-Belsen'de de tutuldu.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki Rus saldırısında toplam sivil can kaybının 847'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Rus birliklerinin sivil yerleşimleri vurmasının ardından toplam yaralı sayısının da bin 399 olduğu belirtilirken, kayıpların çoğunun Rus birlikleri tarafından ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile patlayıcı silahlar kullanılmasından kaynaklandığını söylemişti.

OHCHR'nin, Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı birkaç bölgede net bilgilere ulaşamadığı için can kaybının daha fazla olduğu düşünülüyor.

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