Zelenski’yi öldürmek için suikast timi hazırlayan şahıs Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya’nın hedefinde olmaya devam ediyor.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki Başkanlık Ofisi'nde Rusya’ya karşı direnişi yöneten Zelenski’ye suikast düzenlemesi için Rus istihbaratının ilk kez harekete geçtiği ifade edildi.

Ukraynalı Gazeteci Vitaly Glagola tarafından duyurulan bilgiye göre, Ujgorod kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) bağlı suikast ve keşif grubunun bir üyesi Ukrayna istihbaratı tarafından takibe alındı.

Ukrayna İstihbaratı'na mensup ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yaşadığı dairede yapılan armada, aralarında keskin nişancı dürbünlü ve susturucu takılı uzun namlulu bir tüfek, susturuculu bir kalaşnikof ve bir tatar yayı (arbalet) dahil olmak üzere çok sayıda suikast silahı ve çok sayıda silah susturucusu ile birçok el bombası ve çeşitli çaplarda çok sayıda mermi ve mühimmat ele geçirildi.

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Ukrayna basınına göre yakalanan şahsın ilk amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye suikast düzenlemek, ikinci amacının ise Kiev’deki bazı önemli kamu alanlarına saldırı yapmak için 25 kişilik bir tim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

'PUTİN 3 İSİM İÇİN BİZZAT TALİMAT VERDİ'

Ukrayna istihbaratı başarısız olan üç suikast girişiminden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin de aralarında olduğu 3 kişi için Wagner grubuna bizzat talimat verdiğini duyurmuştu.

İstihbarat sorumluları, suikast talimatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki başarısız girişimlerden sonra bizzat verdiğini duyurdu. Putin'in suikast talimatı verdiği isimler arasında Zelenski, liderin sağ kolu olarak bilinen Başbakan Denys Shmyhal ve Genelkurmay başkanı Andriy Yermak yer alıyor.

PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU, 6 BİN ÜYESİ VAR

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Tahminen 6 bin üyeye sahip grup, 'Putin'in özel ordusu' olarak biliniyor ve daha öncelerde Suriye, Sudan ve Libya'daki çatışmalarda da boy gösterdi.



Grubun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafından finanse edildiği ileri sürülüyor.

Amerikalı yetkililer, geçtiğimiz günlerde Wagner'in savaşa dahil olduğuna dair işaretler gördüklerini ve paralı askerlerin ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinde savaştıklarını iddia etmişti.