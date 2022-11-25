Hitler'in büyük hazinesi ortaya çıktı... dudak uçuklatan değerde altın için kollar sıvandı

Haberin Devamı

Geçen yılın Eylül ayından bu yana, Silesian Bridge Foundation adlı bir grup, Polonya'nın Minkowskie köyündeki 18. yüzyıldan kalma bir sarayın arazisini kazıyor. Burada Adolf Hitler’in subayları tarafından çalınan 250 milyon dolarlık Nazi altınının ve diğer değerli eşyaların saklandığına inanıyorlar.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir Nazi subayı tarafından yazılan savaş günlüğünde belirtilen yerin, kazı yapılan arazi olduğu savunan define avcıları ve tarihçiler arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.

Günlükte, savaşı sürdürmek için saklanan hazinelerin yerlerinin detaylandırdığı söyleniyor. Discoverer Magazine Exploration Group (GEMO) adlı bir grubun tarihçileri Facebook'ta yaptıkları paylaşımda, "En önemli bulgumuz, Minkowskie köyünün 'Savaş Günlüğü'nde belirtiliyor olmaması” diyerek define avcılarının yanlış yolda olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Efsaneye göre, hazine savaş döneminde bir polis merkezinde saklandı ve ardından Polonya'nın Wrocław şehrinde Nazi subayları tarafından kasalara yerleştirildi. Bu süreçten sonra altınların nerede olduğuna dair bir iz bulunmuyor.

KIYMETLİ MÜCEVHERLER İÇERİYOR

'Breslau Altını' olarak adlandırılan hazinede, Kızıl Ordu tarafından yağmalanmaktan korumak için zengin Almanların Nazi subaylarına teslim ettiği kıymetli mücevher hazineleri de içerdiği düşünülüyor.

'MEKTUP SEVGİLİYE YAZILMIŞ OLABİLİR'

Tarihçiler ayrıca 'Savaş Günlüğü'ne dâhil olan bir mektubu da inceledi. Vakıf, mektubun kıdemli bir Nazi subayı tarafından sarayda çalışan bir sevgiliye yazıldığını iddia etti.

Nazi subayının yazdığı mektupta şu ifadelere yer veriliyor:

'Sevgili Inge, Tanrı'nın izniyle görevimi yerine getireceğim. Bazı taşımalar başarılı oldu. Kalan 48 ağır Reichsbank sandığı ve tüm aile sandıkları burada sana emanet ediyorum. Nerede olduklarını sadece sen biliyorsun. Tanrı size ve bana yardım etsin, görevi yerine getirin. Teşekkürler!'

Haberin Devamı

Polonya'da yapılan kazıya ait olan görüntüsü. Kaynak: Facebook

İKİNCİ MEKTUP İLE KAYIP TABLO UMUDU

Ortaya çıkan ikinci bir mektup, hazine avcıları için yeni bir umut ışığı oldu. Mektupta, Almanya'nın 1939'da Polonya'yı işgalinden sonra Gestapo görevlileri tarafından ele geçirilen İtalyan sanatçı Raffaello Sanzio da Urbino'nun, 16. yüzyıldan kalma “Genç Bir Adamın Portresi” tablosuna gönderme yapılıyor. Mektupta Nazi subayı, Polonya'da genel hükümetin başı olan Hitler'in uşağı Hans Frank'in eline geçen tablodan bahsediliyor.

Tablonun, diğer paha biçilmez sanat eserleriyle birlikte, Frank'in evi olarak el koyduğu Krakow'daki Wawel Kalesi'ne asıldığı söyleniyor. Şu anda değeri 90 milyon doları aşan tablonun son görüldüğü yer burası olarak biliniyor.

Haberin Devamı

Ressam Raffaello Sanzio da Urbino'nun, 16. yüzyıldan kalma kayıp“Genç Bir Adamın Portresi”

KİŞİSEL EŞYALAR VAR!

'Michaelis' adlı bir Nazi subayı tarafından gotik tarzda Almanca beş sayfalık mektupta, tablonun diğer değerli eşyalarla birlikte sakladığını yazıyor. Ayrıca, Aşağı Silezya'nın Gauleiter'ı ve daha sonra Heinrich Himmler'in Nisan 1944'te tutuklanmasından sonra son SS Reichsführer olan Karl Hanke olduğu düşünülen Hanke adlı birinden de bahsediliyor.

Michaelis mektupta şunları yazdı: "Evet, Hanke haklıydı, kutular Krakow'dan kültürel eşyalar içeriyor. Geriye dönüp baktığımda, bir zamanlar Flämming'e ait bir koleksiyondu. Biliyorsun, sevgili dostum, kültüre bayılırım ama bu benim için çok fazlaydı. Kayıp Raphael'i bulmak, savaşın bitiminden bu yana sanat dünyasındaki en büyük sansasyon olacaktır.