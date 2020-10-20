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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti

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Hindistan'da koronavirüs (Covid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakımda görev yapan Arup Senapati adlı bir doktorun dans ettiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları doktorun dans etmesini, 'Oldukça iyi dansçı, yanlış mesleği yapıyor sanırım' diye yorumladı.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Silchar Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüslü hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakımda, Arup Senapati adlı doktorun dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, doktorun dansına tepki gösterdi. Koronavirüsten her geçen gün hastaların yaşamını yitirdiğini belirten kullanıcılar, 'Ölen koronavirüs kurbanları için ne kadar pişman olduğunu görebiliyorum', 'Gerçekten çok meşgul gözüküyor' yorumlarını yazdı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da son açıklanan verilere göre 7 milyon 648 bin 373 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede toplam can kaybının 115 bin 939?a ulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 6 milyon 791 bin 113 olduğu ifade edildi.

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