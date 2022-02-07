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Hindistan'da kan donduran olay... Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar

#Hindistan#Yeni Delhi#Dünya
Hindistanda kan donduran olay... Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar

Hindistan'ın Delhi kentinde 20 yaşındaki bir çocuk annesi kadın oğullarının ölümüne neden olduğu iddiası ile toplu tecavüze uğramasının yankıları sürüyor. Mağdur kadının kız kardeşi sessizliğini bozdu. Dehşet anlarını anlatan kadın 'Hiç kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar' dedi.

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Hindistan'dan gelen mide bulandıran görüntülerin yankıları sürüyor.

Ülkenin Delhi kentinde bir aile oğullarının ölümünden sorumlu tuttukları 20 yaşındaki bir çocuk annesi kadına dehşeti yaşattı.

Talihsiz kadın dört erkek tarafından evinden kaçırıldı ve tecavüze uğradı. Daha sonra saçları kesilen ve yüzü mürekkep ile boyanan kadın zorla sokakta dolaştırıldı.

O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı, görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olay ile ilgili mağdur kadının kız kardeşi sessizliğini bozdu. Yaşananlara tanık olduğunu belirten kadın dehşet anlarını anlattı.

Hindistanda kan donduran olay... Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, tecavüz kurbanının kız kardeşi öfkeli kalabalığın arasında birçok komşularını gördüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

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'Hiç kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar. Yaşadıklarımıza inanamadım.'

'OĞLUMUZU ÖLDÜRDÜN' CEZASI!

Gelen ihbar üzerine olay yerine giden ve 20 yaşındaki kadını kurtaran polis gözaltına alınan kişilerin cinsel saldırı dahil olmak üzere pek çok suç şüphesi ile sorgulandıklarını duyurmuştu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, aile intihar eden oğullarının ölümünden 20 yaşındaki kadını sorumlu tutuyor.

Delhi Kadın Komisyonu başkanı Swati Maliwal, CNN International'a odada başka kadınların olduğunu ve üç erkek tarafından tecavüze uğradığını söylediğini açıkladı.

Maliwal, erkekleri 'ona karşı daha acımasız olmaya' teşvik ettiklerini de sözlerine ekledi.

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#Hindistan#Yeni Delhi#Dünya

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