Hindistan'da ambulans bulamayan anne ölen oğlunu kendi taşıdı

Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor.

Yalnızca Yeni Delhi'de, 19-24 Nisan tarihleri arasında 1.777 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başka bir deyişle her beş dakikada bir Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşti.

Sık sık hastanelerin kriz ile mücadele edecek kapasiteyi geçtiği ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarılarına sahne olan ülkeden yeni görüntüler geldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntü ülkedeki sağlık krizinin boyutunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

Kovid-19 krizi nedeniyle ambulansların hastalara yetişemediği ülkede bir anne ölen oğlunu kendi imkanları ile hastaneden teslim aldı.

Görüntüler kısa sürede ülkenin gündemine oturdu. Ancak ülkedeki tek sıkıntı ambulansların yetersiz kalması değil.

Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda.

Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Normalde 6 bin rupi fiyata sahip olan oksijen tüpünün karaborsaya düştüğü ve 50 bin rupiden alıcı bulduğu da gelen haberler arasında.

Ülkede pek çok KOvid-19 hastasının oksijen kıtlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası radikal bir karar alınmış, bu ekipmanları satan veya hastanelere ulaşmasını geciktirenler için ölüm cezasının verilebileceği açıklanmıştı.

Ülkedeki kriz uluslararası toplumun da dikkatini çekti. İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere pek çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözü verdi.

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