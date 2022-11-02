Her şey bebeğin beslenmeyi bırakıp acı içinde kıvranması ile başladı...Yeni doğan ikiz bebekler peş peşe kansere yakalandı!

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia şehrinde yaşayan Maryann Oakley'in Ella ve Eve adındaki ikiz bebekleri Aralık ayında 5 yaşına girecek. Ancak bu onlar için çok özel bir gün değil.



Anne Maryann ve baba Nathan küçük kızlarına sanki her gün doğum günleriymiş gibi davranıyor çünkü çocukları ile daha ne kadar vakit geçirebileceklerini bilmiyorlar.



Ailenin hayatını kabusa çeviren olaylar 2017 yılının yılbaşı arifesinde başladı. Talihsiz anne yaşadığı zor süreci Insider'dan Jane Ridley'e anlattı.



Ella ve Eve yakın zamanda 5 yaşına girecekler