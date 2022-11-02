Her şey bebeğin beslenmeyi bırakıp acı içinde kıvranması ile başladı...Yeni doğan ikiz bebekler peş peşe kansere yakalandı!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 15:06
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ikiz kardeşler Ella ve Eve henüz bir kaç aylıkken peş peşe kanser teşhisi aldı. Anne Maryann ve baba Nathan çocuklarını tedavi ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı ancak talihsizlikler ailenin peşinin bir türlü bırakmadı...
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia şehrinde yaşayan Maryann Oakley'in Ella ve Eve adındaki ikiz bebekleri Aralık ayında 5 yaşına girecek. Ancak bu onlar için çok özel bir gün değil.Ella ve Eve yakın zamanda 5 yaşına gireceklerBİR KAÇ AYLIKKEN BESLENMEYİ BIRAKTI, SÜREKLİ ACI İÇERİSİNDE KIVRANIYORDU
Anne Maryann ve baba Nathan küçük kızlarına sanki her gün doğum günleriymiş gibi davranıyor çünkü çocukları ile daha ne kadar vakit geçirebileceklerini bilmiyorlar.
Ailenin hayatını kabusa çeviren olaylar 2017 yılının yılbaşı arifesinde başladı. Talihsiz anne yaşadığı zor süreci Insider'dan Jane Ridley'e anlattı.
Tek yumurta ikizi olan Ella ve Eve 2017 yılında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak henüz bir kaç aylıkken Eve birden beslenmeyi bıraktı. Sürekli acı içerisinde kıvranan bebeği hastaneye götüren anne baba sorunun bebeğin bağırsaklarında olduğunu öğrendi.SEPTİK ŞOKA GİRDİ: KALBİ DURDU
Küçük bebek acilen ameliyata alındı ve bağırsaklarının bir bölümü çıkarıldı. Ancak ağır ameliyat sonrası küçük bebek septik şoka girdi. Kalbi duran Eve doktorların yaptığı kalp masajı sayesinde yeniden hayata döndü.
Yaşam destek ünitesine bağlanan küçük bebekteki sorunu çözebilmek için detaylı bir inceleme başlatan doktorlar Eve'in tüm vücudunu kontrol etti ve asıl büyük kötü sürpriz burada ortaya çıktı.NADİR GÖRÜLEN BİR KANSER TÜRÜ:RETİNOBLASTOM
Gözlerinden birinde bir tümör olduğu ortaya çıkan küçük bebeğe nadir görülen bir göz kanseri
olan 'retinoblastom'
teşhisi kondu. Doktorlar kanserin bebeğin beynine ilerleyebileceği konusunda aileyi uyardı.
Maryann ve Nathan yaşadıkları korkunç sürecin üzerinebir de bebeklerinin aldığı kanser teşhisi ile yıkıldı ancak kötü haberler
sadece bununla sınırlı değildi.İKİZ KARDEŞİNDE DE AYNI KANSER ÇIKTI
Doktorlar kontrol için Eve'in ikiz kardeşi Ella'yı da kontrol etti ve aynı tümörün onda da olduğunu keşfetti.
Ella hemen kemoterapi tedavisine başladı ancak Eve'in durumu daha kritikti. Gözündeki tümörün büyüklüğü bir hafta içerisinde iki katına çıkmıştı. Üstelik kemoterapi tedavisine karşı şiddetli alerjik reaksiyon gösteriyordu.
Bu nedenle Ella ayakta tedavi edilirken Eve hastaneye yatırıldı.TALİHSİZLİKLER HASTANEDE DE PEŞİNİ BIRAKMADI
Uzun süre hastanede tedavi gören Eve'in talihsizlikler burada da peşini bırakmadı. Bir çok kez kan nakli yapılan bebek hastanede enfeksiyon kaptı ve kullandığı ilaçlardan biri işitme kaybına neden oldu. Eve şu anda bile hala konuşma terapisi alıyor ve işitme cihazı kullanıyor.
Zorlu geçen tedavi sürecinden sonra bebekler 6 aylıkken doktor durumlarının stabil olduğunu belirtti ve aile evine döndü.
Küçük bebeklerden Ella'nın kanseri 2018 yılında, Eve'inki ise 2022 yılında yeniden nüksetti. Anne Maryann ve baba Nathan küçük kızlarının yeniden tedavi görmesi için GoFundMe'de bir kampanya başlattı. Toplanan para Ella ve Eve'in sadece tedavi masrafları için değil aynı zamanda eğitim masrafları için de harcanacak.RETİNOBLASTOM NEDİR? BELİRTİLERİ NELER?
Retinoblastom gözün ender rastlanan kanserlerinden biri. Gözdeki ağ tabakası (Retina) içinde oluşur ve yalnızca çocukluk çağında görülür. Hastalık çocuklarda görülen kanserlerin yüzde 3'ünü oluşturuyor.
Başlangıçta hiç bir belirti vermeyen Retinoblastom 3 yaş altındaki çocukların göz bebeklerindeki beyaz renkte parlama ya da şaşılık ile kendini gösterebilir.
Detaylı bir tarama ile teşhis edilen hastalığın tedavisinde ilk öncelik tümörü tedavi etmek ve vücudun diğer bölümlerine sıçramasını önlemektir. İlerleyen vakalarda gözün tamamen çıkarılması gerekebilir.