Dünyanın en tehlikeli akreplerinden biri soktu! 7 yaşında 7 kez kalp krizi geçirdi...

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Brezilya'da yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa, geçtiğimiz hafta ilesi ile beraber yapacakları hafta sonu gezisine hazırlanırken korkunç bir şekilde can verdi.



Küçük çocuğun ölümü hem yerel basında hem de dünya basınında büyük bir yankı uyandırdı.



Hayatını kaybeden çocuğun 44 yaşındaki annesi Angelita Proenca Furtado yerel basına yaptığı açıklamada korkunç olayın Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki evlerinde gerçekleştiğini anlattı.



7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa ve erkek kardeşi Joao Felipe

Annesi Luiz'in kamp yapmayı ve suda oynamayı çok sevdiğini anlattı