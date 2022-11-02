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Elon Musk'ın teslim tarihleri personeli çıldırttı! Twitter çalışanları ofiste uyuyor...

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#Elon Musk#Twitter#İşten Çıkarma
Elon Muskın teslim tarihleri personeli çıldırttı Twitter çalışanları ofiste uyuyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:32

Twitter personelinin Elon Musk'ın projeler için belirlediği sıkı teslim tarihlerine yetişmek için haftanın 7 günü, günlük 12 saat çalıştığı öğrenildi. Personel işten kovulma korkusu ile ofiste uyurken Washington Post gazetesi Musk'ın Twitter personelinin yaklaşık dörtte birini işten çıkarmayı planladığını iddia etti.

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında resmen satın aldı.Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında resmen satın aldı.

İLK İŞ YÖNETİCİLERİ KOVDU

Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra ilk iş olarak üst düzey yöneticileri kovan Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre kendisini 'Twitter'ın tek yöneticisi' yaptı.

MAVİ TIK ARTIK ÜCRETLİ

Twitter'ın yeni patronu bugün ‘Mavi Tik’ özelliğinin artık 8 Dolar (yaklaşık 149 lira) olacağını duyurdu.

Mavi tık kararına birçok ünlü isimden tepki yağarken, Musk eleştirileri Twitter hesabından cevapladı.

Twitter profil biyografisini ‘Twitter Şikâyet Hattı Operatörü’ olarak değiştiren Musk, ünlü yazar Stephen King’in “Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? Onlar bana ödeme yapmalı” şeklindeki paylaşımına “Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor ama 8 dolara ne dersiniz?” şeklinde cevap verdi.

Elon Muskın teslim tarihleri personeli çıldırttı Twitter çalışanları ofiste uyuyor...

İÇERİDEN GELEN HABERLER İYİ DEĞİL

Musk'ın yeni kararları ile tartışmalar devam ederken CNBC şirket içinde de durumun çok iç açıcı olmadığını yazdı.

CNBC'nin şirketin iç iletişim hattından elde ettiği bilgilere göre, Twitter çalışanları Elon Musk'ın platformu devralmasından bu yana normalden çok daha uzun saatler çalışıyor.

HAFTADA 7 GÜN, GÜNLÜK 12 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Şirket yöneticileri Elon Musk'ın belirlediği görevleri zamanında yetiştirebilmek için çalışanlardan haftada 7 gün, günlük 12 saat çalışmalarını istedi.

Haftalık 84 saati bulan çalışma saatleri karşılığında personelin mesai ücreti mi yoksa izin mi alacağı henüz bilinmiyor.
Elon Muskın teslim tarihleri personeli çıldırttı Twitter çalışanları ofiste uyuyor...

İŞTEN KOVULMA KORKUSUYLA OFİSTE UYUYORLAR

Elon Musk Twitter'ı resmi olarak perşembe günü aldı. Ancak çalışanların işten çıkarılma ile ilgili endişeleri çok daha öncesinden başlamıştı.

Personel Elon Musk'ın belirlediği görevleri zamanında tamamlayamazlarsa kariyerlerinin sona ereceğinden endişe ediyor.

Yoğun baskı altında olan şirket çalışanları The New York Times'a yaptıkları açıklamada hafta sonları işleri yetiştirmek için ofiste uyuduklarını anlattı.

PERSONELİN 4'DE BİRİNİ İŞTEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Washington Post gazetesi Musk'ın Twitter personelinin yaklaşık dörtte birini işten çıkarmayı planladığını bildirdi. Kaç personelin ne zaman işten çıkarılacağı ve hangi ekiplerin en çok etkileneceği belirsizliğini koruyor.

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