Her şey basit bir karın ağrısı ile başladı... Gerçeği öğrenince hayatı altüst oldu! 22 yaşında yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı

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Avustralya Chloe Spitlanic isimli kadının hikayesini konuşuyor.

22 yaşındaki kadının başına gelenler basit bir ağrının bile ne kadar ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Laktoz ve fruktoz intoleransı nedeniyle mide ağrılarına yabancı olmayan Spitlanic karın ağrıları dayanılmaz bir boyuta gelince çareyi doktora gitmekte buldu

New York Post'ta yer alan habere göre, durum kötüleştikçe annesi ve kız kardeşi, ağrıları özellikle yumurtalıklarına yakın bir noktadan geliyor gibi göründüğü için doktora gitmesini tavsiye etti.

Yapılan kontroller sonrası 22 yaşındaki kadının hayatı adeta altüst oldu.

Zira Spitlanic, bir dizi rutin testten geçtikten sonra bir doktordan hayatını değiştirecek bir telefon aldı.

'Bu doktor yumurtalıklarım çevresinde çok büyük üç kistin ortaya çıkmasından bahsetmeye başladı, ancak hemen ardından bunun kanser olduğuna inandıklarını söyledi' diyen Avustralyalı kadın acilen hastaneye kaldırıldı.

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YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRENDİ

Üçüncü aşama yumurtalık kanseri olduğumu öğrenen Spitlanic, ameliyatının ardından yaklaşık üç aylık bir iyileşme sürecinden geçti ve burada bir fizyoterapist yardımıyla yürümeyi ve ayağa kalkmayı öğrenmek zorunda kaldı.

Talihsiz kadının tam anlamıyla iyileşmesi ise 3 yıl sürdü.

Spitlanic, kadınları vücutlarını dinlemeye ve 'basit bir ağrı gibi anormallikler ortaya çıktığında' doktora gitmeye davet ediyor.

'SESSİZ KATİL' OLARAK ANILIYOR

Yumurtalık kanserinden bahsedilen konuşmaların hepsinde hastalık ‘sessiz katil’ olarak anılıyor.

Yumurtalık kanseri olan hastaların yüzde 72'sinde en az bir semptom görülüyor.

YUMURTALIK KANSERİNİN SEMPTOMLARI NELER?

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Barbara Goff ve ekibi, ben yumurtalık kanseri hastalarının yaşadıkları semptomları yumurtalık kanseri olmayan hastalarınkilerle karşılaştırdı. Buna istinaden yumurtalık kanserinin altı önemli semptomunu tanımlayan bir indeks geliştirdiler.

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Şişkinlik

Karın büyüklüğünde artış

Çabuk doyma hissi

Yemek yemede zorluk

Pelvis ağrısı

Karın ağrısı

2020 Türkiye istatistiklerinde yumurtalık kanserinin Türkiye’de görülen vaka sayısı 4 bin 59. Ülkemizde tüm kanserler içerisinde 17. sırada, kadınlarda görülen kanserler içerisinde de 7. sırada yer alıyor.