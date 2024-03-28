Her evden bir kişiyi izlemeye çağırdılar, yüzlerce kişinin gözleri önünde diri diri yakıldılar!

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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, 1 Şubat 2021 sabahı düzenlenen askeri darbenin üzerinden 3 yıl geçti ancak taraflar arası gerginlik devam ediyor. BM verilerine göre ülkedeki 2 milyondan fazla kişi çatışmalar nedeni ile yerinden edildi.



Askeri yönetim ve cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar son dönemde şiddetlenirken ABD yayın organı CNN yüzlerce kişinin önünde yakılarak öldürülen Phoe Tay ve Thar Htaung'un hikayesini okuyucuları ile paylaştı...



Sosyal medyaya düşen o görüntüler

21 yaşındaki Phoe ve 20 yaşındaki Thar'ın elleri ve ayakları bağlanmış, yüzleri kanlar içinde görüntüleri bundan birkaç ay önce sosyal medyaya düştü. Kan donduran videoda kalın zincirlere bağlanıp engebeli arazide sürüklenen iki genç sonunda bir ağaca asılıyor ve yüzlerce kişinin gözü önünde yakılarak öldürülüyor.Babaları CNN'e yaptığı açıklamada, iki genç adamın darbenin ardından aile çiftliklerini terk ederek ülkeye barış ve demokrasi getirme sözü veren bir silahlı direniş grubuna katıldığını anlattı.Görgü tanıkları ise iki genç adamın, geçen yıl 7 Kasım'da orduya karşı verilen bir çatışma sırasında yakalandıklarını ve Myanmar ordusu askerlerinin gözetimi altındaki cunta yanlısı milisler tarafından işkence gördüklerini anlattılar.Phoe ve Thar'ın ölümleri korkunç, ancak maalesef bunlar Myanmar için anormal değil. Analistlere göre Myanmar ordusu, işkence, sakatlama, köyleri yakma gibi korkunç taktikler uygulayarak nüfusu kontrol etmeye çalışıyor.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Volker Türk geçtiğimiz günlerde budurumu "bitmeyen bir kabus" olarak nitelendirdi.İki gencin katıldıkları askeri darbe karşıtı silahlı grup Halk Savunma Gücü'nün bir üyesi, CNN'e verdiği demeçte Phoe ve Thar'ın yakalandığı gün isyancıların yoğun ateş altında sıkışıp kaldığını anlattı:İnfazı izleyen başka bir görgü tanığı ise kan donduran anları şöyle anlattı;Cunta 5 Mart'ta yaptığı açıklamada iki adamın direnişe ait olduğunu kabul etti, ancak infaz iddialarını reddederek bunun birolduğunu öne sürdü.Bir düzineden fazla tanığın anlattıklarını dinleyen CNN, açık kaynak tekniklerini kullanıp o güne ait görüntüleri analiz ederek olayların zaman çizelgesini çıkardı veifadelerini kullandı.