Her evden bir kişiyi izlemeye çağırdılar, yüzlerce kişinin gözleri önünde diri diri yakıldılar!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 11:31
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ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN, Myanmar'da yüzlerce kişinin önünde diri diri yakılarak öldürülen Phoe Tay ve Thar Htaung'un yaşadıklarını yeniden gündeme taşıdı.
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, 1 Şubat 2021 sabahı düzenlenen askeri darbenin üzerinden 3 yıl geçti ancak taraflar arası gerginlik devam ediyor. BM verilerine göre ülkedeki 2 milyondan fazla kişi çatışmalar nedeni ile yerinden edildi.Sosyal medyaya düşen o görüntülerDEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER: AĞACA ASIP ATEŞE VERDİLER
Askeri yönetim ve cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar son dönemde şiddetlenirken ABD yayın organı CNN yüzlerce kişinin önünde yakılarak öldürülen Phoe Tay ve Thar Htaung'un hikayesini okuyucuları ile paylaştı...
21 yaşındaki Phoe ve 20 yaşındaki Thar'ın elleri ve ayakları bağlanmış, yüzleri kanlar içinde görüntüleri bundan birkaç ay önce sosyal medyaya düştü. Kan donduran videoda kalın zincirlere bağlanıp engebeli arazide sürüklenen iki genç sonunda bir ağaca asılıyor ve yüzlerce kişinin gözü önünde yakılarak öldürülüyor.CUNYA YANLISI MİLİSLER TARAFINDAN İŞKENCE GÖRDÜLER
Babaları CNN'e yaptığı açıklamada, iki genç adamın darbenin ardından aile çiftliklerini terk ederek ülkeye barış ve demokrasi getirme sözü veren bir silahlı direniş grubuna katıldığını anlattı.
Görgü tanıkları ise iki genç adamın, geçen yıl 7 Kasım'da orduya karşı verilen bir çatışma sırasında yakalandıklarını ve Myanmar ordusu askerlerinin gözetimi altındaki cunta yanlısı milisler tarafından işkence gördüklerini anlattılar.BİTMEYEN BİR KABUS
Phoe ve Thar'ın ölümleri korkunç, ancak maalesef bunlar Myanmar için anormal değil. Analistlere göre Myanmar ordusu, işkence, sakatlama, köyleri yakma gibi korkunç taktikler uygulayarak nüfusu kontrol etmeye çalışıyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Volker Türk geçtiğimiz günlerde budurumu "bitmeyen bir kabus" olarak nitelendirdi."ÖLDÜRÜLECEKLERİNİ BİLİYORDUK ANCAK BU KADAR İNSANLIK DIŞI BİR CİNAYET BEKLEMİYORDUK"
İki gencin katıldıkları askeri darbe karşıtı silahlı grup Halk Savunma Gücü'nün bir üyesi, CNN'e verdiği demeçte Phoe ve Thar'ın yakalandığı gün isyancıların yoğun ateş altında sıkışıp kaldığını anlattı:"Onların kaçmasının mümkün olmadığını, öldürüleceklerini biliyorduk ama bu kadar insanlık dışı bir cinayet beklemiyorduk."HER EVDEN BİR KİŞİYİ ÇAĞIRIP İZLEMEYE ZORLADILAR "10 GÜN BİR ŞEY YİYEMEDİM VE UYUYAMADIM"
İnfazı izleyen başka bir görgü tanığı ise kan donduran anları şöyle anlattı;"Her evden bir kişinin gelip yakaladıkları iki isyancıyı görmelerini istediler. İkisinin de elleri ve ayakları zincirlerle bağlıydı. Hastaneden olay yerine kadar sürüklediler. Daha sonra onları bir ağaca astılar, üzerlerine benzin ve mazot döktüler. Acı içinde bağırıyorlardı. Olanları gördükten sonra yaklaşık 10 gün boyunca yemek yiyemedim ve uyuyamadım"
İNKAR ETTİLER ANCAK DELİLLER CUNTA YÖNETİMİNİ İŞARET EDİYOR
Cunta 5 Mart'ta yaptığı açıklamada iki adamın direnişe ait olduğunu kabul etti, ancak infaz iddialarını reddederek bunun bir 'karalama kampanyası'
olduğunu öne sürdü.
Bir düzineden fazla tanığın anlattıklarını dinleyen CNN, açık kaynak tekniklerini kullanıp o güne ait görüntüleri analiz ederek olayların zaman çizelgesini çıkardı ve "kamuoyunda inkar edilenlerin aksine deliller cunta yönetimini işaret ediyor"
ifadelerini kullandı.