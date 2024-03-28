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Ukrayna savaşındaki son durumu mercek altına alan Economist dikkat çeken bir analiz yayınladı. 'Rusya uzun bir cephe hattında yeni ve büyük bir hamleye hazırlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz gazete Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev'e azalan yardımına dikkat çekti.
Ukraynalılar anlaşılır bir şekilde dünya siyasetçilerini kendi durumlarından dolayı suçladıklarını belirten Economist 'Ortadoğu, yaklaşan seçimler ve kendi ekonomik sıkıntılarıyla meşgul olan Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin dikkati dağılmış durumda' dedi.
Yazıda 'Ukrayna askerleri top mermilerini paylaştırmaya zorlanıyor, Rusya ise bazı yerlerde onları beşe bir oranında geride bırakıyor. Geçen hafta yalnızca bir gecede Ukrayna'ya 150'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlatıldı, ancak Ukrayna'da savunma silahları, özellikle de en ölümcül davetsiz misafirleri ortadan kaldırabilecek olanlar tükeniyor' ifadelerine yer verildi.
Dışişleri bakanına göre, Batı F-16 savaş uçaklarının yaz ortasında Ukrayna semalarına ulaşması planlanıyor.
Interfax-Ukrayna'nın haberine göre Dmytro Kuleba, pilot eğitiminin "iyi gittiğini" ve "her şeyin planlandığını" söyledi.
Danimarka ve Hollanda, Rusya'nın hava üstünlüğüne karşı koymak amacıyla ABD yapımı modern savaş uçaklarını bağışlaması planlanan ülkeler arasında yer alıyor.
Bunun savaştaki dengeyi değiştirebileceği sıklıkla dile getiriliyor.
Yerel yetkililer, Rusya'nın bugün Kharkiv şehrine düzenlediği ölümcül hava saldırılarında yeni tip güdümlü bomba kullanmış olabileceğini söyledi.
Yetkililer, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki saldırıda bir kişinin öldüğünü ve aralarında üç çocuk ve bir bebeğin de bulunduğu 19 kişinin de yaralandığını söyledi.
Kharkiv bölge polisi başkanı Volodymyr Timoşko, Moskova'nın UMPB D-30 adlı yeni tip bir bomba kullanmış olabileceğini söyledi.
İspanya savunma bakanlığı genelkurmayına (EMAD) göre, Rus donanmasına ait çıkarma gemileri 21-26 Mart tarihleri arasında İspanyol sularına girdi. Yarımadanın kuzeybatısında bir İspanyol devriye botu tarafından Doğu Akdeniz'e doğru giderken bir Rus petrol tankeri ve iki "amfibi saldırı gemisi" tespit edildi. İspanyol gemisi Atalaya, Rus grubu Portekiz ile deniz sınırı kapısına kadar takip etti.
İngiltere savunma bakanlığına göre Rusya, Dnipro su yolları ve adalarının güvenliğini sağlamak için küçük savaş gemilerinden ve bir tekne tugayından oluşan yeni bir oluşum oluşturuyor.
Rusya savunma bakanı Sergei Shoigu geçen hafta Dnipro Nehri Filosu'nun kurulduğunu duyurdu.
Savunma Bakanlığı, son istihbarat güncellemesinde, Rusya'nın muhtemelen Ukrayna'nın nehirler arası operasyonlarını engellemek istediğini, her iki tarafın da bu tür değişimlerde zaten ciddi kayıplar yaşadığını söyledi.
Rus haber ajanslarının aktardığına göre Başkan Vladimir Putin, Çarşamba günü askeri pilotlara, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmesi durumunda uçağın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini söyledi.
Rus lider Batı'ya adeta gözdağı veren açıklamalara imza attı. F-16'ların nerede olursa olsun meşru hedefler olacağını söyleyen Rus liderin 'vururuz' mesajı kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
Putin 'Elbette üçüncü ülkelerin hava alanlarından kullanılacaklarsa, nerede bulunurlarsa bulunsunlar bizim için meşru hedefler haline gelirler' dedi. Rus lider sözlerine şöyle devam etti;
'Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16) uçakları da yok edeceğiz.'