Economist: Rusya büyük bir hamleye hazırlanıyor

Ukrayna savaşındaki son durumu mercek altına alan Economist dikkat çeken bir analiz yayınladı. 'Rusya uzun bir cephe hattında yeni ve büyük bir hamleye hazırlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz gazete Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev'e azalan yardımına dikkat çekti.





Ukraynalılar anlaşılır bir şekilde dünya siyasetçilerini kendi durumlarından dolayı suçladıklarını belirten Economist 'Ortadoğu, yaklaşan seçimler ve kendi ekonomik sıkıntılarıyla meşgul olan Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin dikkati dağılmış durumda' dedi.





Yazıda 'Ukrayna askerleri top mermilerini paylaştırmaya zorlanıyor, Rusya ise bazı yerlerde onları beşe bir oranında geride bırakıyor. Geçen hafta yalnızca bir gecede Ukrayna'ya 150'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlatıldı, ancak Ukrayna'da savunma silahları, özellikle de en ölümcül davetsiz misafirleri ortadan kaldırabilecek olanlar tükeniyor' ifadelerine yer verildi.