Her anını böyle kaydettiler… Turistler Kırgızistan’da ölümden böyle döndü

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Kırgızistan'daki Tian Shan dağında düzenlenen bir trekking (doğa yürüyüşü) turuna katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o inanılmaz anlar kameraya yansıdı.

Kırgızistan'da Tian Shan dağında yürüyüş yapan, biri ABD vatandaşı, dokuzu İngiliz olan 10 kişilik bir turist grubu ölmekten son anda kurtuldu.

Trekking turuna katılanlardan biri olan Harry Shimmin'in Instagram'a yüklediği görüntülerde, uzaktaki dağdan kopan dev bir kar kütlesinin hızla aşağı inerek grubun üzerine geldiği görülüyor.

Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.

Yaşananları anbean kaydeden Shimmin ölüme bu kadar yakın duruyordu

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Shimmin, sosyal medyada yaşananları paylaşırken arkasında buzların çatlamaya başladığını duyduğunu ve sesin kaynağını anlamak için gruptan ayrıldığını söylüyor.

Harry Shimmin "Birkaç dakikadır oradaydım, bu yüzden hemen yanımda sığınacak bir yer olduğunu biliyordum. Kaçmak için son saniyeye kadar bekledim. Hemen kaçmam gerekirdi biliyorum; büyük bir risk aldığımın çok farkındayım. Kontrolün bende olduğunu hissettim ama ne olursa olsun, kar sanki üzerime yağmaya başladığında ve hava bir anda karararak nefes almak zorlaştığında, üzerime tuğla örülüyormuş gibi hissettim ve ölebileceğimi düşündüm.” sözleriyle atlattığı büyük tehlikeyi anlattı.

Shimmin, grubunun geri kalanının daha uzakta olduğunu bildiğini, bu yüzden güvende olacaklarını anladığını söyledi. Her şey olup bittiğinde üzeri hafif bir tozla kaplıydı ve tek bir çiziği bile yoktu.

Harry Shimmin olaydan bahsederken "Sadece ışık kaybolmadan önce kükremeyi duyabilirdik," dedi.

“Tüm grup gülüyor ve ağlıyordu, hayatta oldukları için mutluydu (dizini kesen kız dahil). Ne kadar şanslı olduğumuzu ancak daha sonra anladık. Yürüyüşümüzde beş dakika daha kaybetmiş olsaydık, hepimiz ölmüş olurduk." diyen adam yaşananların ciddiyetini de böyle anlattı.

Grup 5 dakika geç kalmış olsaydı yaşananlar büyük bir felakete dönüşecekti

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Aralarında bir Amerikalının da bulunduğu grubun diğer üyelerin biri dizinden yaralandı, biri de attan düştü.

Tian Shan dağları esas olarak Kırgızistan'ın güneydoğusunu ve Çin ile olan kuzeydoğu sınırını aşıyor. Bu dağlar uzun yıllarca Orta Doğu ve Asya'dan batıya uzanan antik İpek Yolu ticaret yolunun bir parçasını oluşturdular.