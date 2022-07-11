Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Her anını böyle kaydettiler… Turistler Kırgızistan’da ölümden böyle döndü

#Kırgızistan#Tian Shan#Çığ Düşmesi

Kırgızistan’daki bir dağın etrafında trekking yapmaya giden 10 kişilik turist grubu üzerlerine düşen çığdan kıl payıyla kurtuldu. Gruptan bir kişinin son anlarına kadar kaydettiği korkunç olay sosyal medyada yayılınca bir anda gündeme oturdu.

Haberin Devamı

Kırgızistan'daki Tian Shan dağında düzenlenen bir trekking (doğa yürüyüşü) turuna katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o inanılmaz anlar kameraya yansıdı.

Kırgızistan'da Tian Shan dağında yürüyüş yapan, biri ABD vatandaşı, dokuzu İngiliz olan 10 kişilik bir turist grubu ölmekten son anda kurtuldu.

Trekking turuna katılanlardan biri olan Harry Shimmin'in Instagram'a yüklediği görüntülerde, uzaktaki dağdan kopan dev bir kar kütlesinin hızla aşağı inerek grubun üzerine geldiği görülüyor.

Gözden Kaçmasın

Umutlar tükendi... Dağın zirvesi 13 kişiye mezar olduUmutlar tükendi... Dağın zirvesi 13 kişiye mezar oldu!Haberi görüntüle

Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.

Her anını böyle kaydettiler… Turistler Kırgızistan’da ölümden böyle döndü
Yaşananları anbean kaydeden Shimmin ölüme bu kadar yakın duruyordu

Haberin Devamı

Shimmin, sosyal medyada yaşananları paylaşırken arkasında buzların çatlamaya başladığını duyduğunu ve sesin kaynağını anlamak için gruptan ayrıldığını söylüyor.

Harry Shimmin "Birkaç dakikadır oradaydım, bu yüzden hemen yanımda sığınacak bir yer olduğunu biliyordum. Kaçmak için son saniyeye kadar bekledim. Hemen kaçmam gerekirdi biliyorum; büyük bir risk aldığımın çok farkındayım. Kontrolün bende olduğunu hissettim ama ne olursa olsun, kar sanki üzerime yağmaya başladığında ve hava bir anda karararak nefes almak zorlaştığında, üzerime tuğla örülüyormuş gibi hissettim ve ölebileceğimi düşündüm.” sözleriyle atlattığı büyük tehlikeyi anlattı.

Shimmin, grubunun geri kalanının daha uzakta olduğunu bildiğini, bu yüzden güvende olacaklarını anladığını söyledi. Her şey olup bittiğinde üzeri hafif bir tozla kaplıydı ve tek bir çiziği bile yoktu.

Gözden Kaçmasın

İtalyadaki çığ felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 9e yükseldiİtalya'daki çığ felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 9'e yükseldiHaberi görüntüle

Harry Shimmin olaydan bahsederken "Sadece ışık kaybolmadan önce kükremeyi duyabilirdik," dedi.

“Tüm grup gülüyor ve ağlıyordu, hayatta oldukları için mutluydu (dizini kesen kız dahil). Ne kadar şanslı olduğumuzu ancak daha sonra anladık. Yürüyüşümüzde beş dakika daha kaybetmiş olsaydık, hepimiz ölmüş olurduk." diyen adam yaşananların ciddiyetini de böyle anlattı.

Her anını böyle kaydettiler… Turistler Kırgızistan’da ölümden böyle döndü
Grup 5 dakika geç kalmış olsaydı yaşananlar büyük bir felakete dönüşecekti

Haberin Devamı

Aralarında bir Amerikalının da bulunduğu grubun diğer üyelerin biri dizinden yaralandı, biri de attan düştü.

Tian Shan dağları esas olarak Kırgızistan'ın güneydoğusunu ve Çin ile olan kuzeydoğu sınırını aşıyor. Bu dağlar uzun yıllarca Orta Doğu ve Asya'dan batıya uzanan antik İpek Yolu ticaret yolunun bir parçasını oluşturdular.

Gözden Kaçmasın

Shinzo Abe suikastında detaylar açığa çıkıyor… Moonies kilisesi katili doğruladıShinzo Abe suikastında detaylar açığa çıkıyor… 'Moonies' kilisesi katili doğruladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İtalyada çığ felaketi kameralara anbean yansıdı...İtalya'da çığ felaketi kameralara anbean yansıdı...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırgızistan#Tian Shan#Çığ Düşmesi

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo